Реки выйдут из берегов: в Сочи спрогнозировали новый удар стихии

Стихия снова обрушится на курорт Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи спасатели распространяют экстренное предупреждение о непогоде. Ливни и грозы обрушатся на курорт в ближайшие часы и не прекратятся до конца суток 17 сентября.

- С 12 до 14 часов и до конца суток 16 сентября, а также в течение суток 17 сентября на территории Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. На реках возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кроме того, возможен сход селей и обвал горных пород.

Ливни уже начались. Несколько улиц затопило после дождей.

Жителей и гостей курорта просят оставаться в укрытии и отменить поездки по городу.

Напомним, опасные ливни прогнозируют по всей территории Краснодарского края в конце этой и начале следующей недели. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- Из-за обильных дождей высоки риски возникновения экзогенных геологических процессов, может произойти переувлажнение почвы, как следствие - возможны сели, оползни, - предупредили ученые.

Специалисты института отметили, что подобные геологические процессы происходят под воздействием воздуха, воды, колебаний температуры, льда, снега, а также живых организмов. В числе этих процессов выветривание и водная эрозия, размыв и вынос текучими водами почв и горных пород.