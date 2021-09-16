Сочи поплыл: на курорте снова начался опасный ливень

Город ждет нового удара стихии Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочи снова заливают дожди. На курорте объявлено штормовое предупреждение по целому "букету" опасных метеоявлений. До конца дня 16 сентября и весь следующий день будут идти ливни.

- Все, мы снова поплыли, - делятся кадрами затопленных улиц жители курорта.

За последние три месяца это уже четвертый потоп. Ни одно предупреждение метеорологов пока не было "холостым".

Поэтому к предостережениям спасателей здесь относятся со всей серьезностью.

- Есть риск схода селей и обрушения горных пород, града. Реки выйдут из берегов, есть угроза выхода смерчей на сушу, - перечисляют в штабе МЧС.

Мэрия Сочи уже выпустила на улицы всю водооткачивающую технику.

- Все городские службы приведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, - сообщают власти.

Жителей и гостей курорта просят оставаться в укрытии и отменить поездки по городу.

Напомним, опасные ливни прогнозируют по всей территории Краснодарского края в конце этой и начале следующей недели. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.