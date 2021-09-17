Когда закончится бабье лето в Краснодарском крае

Фото: Диана ИВАНОВА.

Во многих регионах России уже начались заморозки, в некоторых областях даже выпал первый снег. Юг страны пока еще радует жителей и гостей высокими отметками. Пару дней назад в крае на термометрах можно было увидеть и 28, и даже 30 градусов. Более того, местами на побережье вода все еще комфортная для купания.

- Высокие отметки, которые фиксировались в крае, были обычным явлением для нашего региона. Это еще не бабье лето. Такая пора в наших краях наступает несколько позже, - «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Судя по прогнозам, в этом году бабье лето задерживается. Дело в том, что в ближайшее время летние значения в Краснодарском крае не предвидятся из-за проливных дождей. Осадки связаны с прохождением фронтальных разделов, так что регион накроют ливни, особенно сильные ждут в предгорной части края. Но, несмотря на непогоду, сильно в регионе не похолодает.

- Воздух, который придет в Краснодарский край, пройдет огромный путь с северо-запада европейской части России через Польшу, Украину, Молдавию. За это время воздух прогреется, потому резкого снижения температуры не будет, оно несущественно, - говорит «КП» - Кубань» ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам метеоролога, бабье лето на Кубани, конечно, будет - потепление в регионе вновь ожидают после того, как непогода стихнет, а территорию края вновь будут согревать лучи осеннего солнца. По прогнозам, в Краснодарском крае температура воздуха будет в пределах +22-26 градусов.

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