Конкурс "Мисс выборы" запустила блогер из Краснодара в дни голосования

Фото: alina___morozova_

С 17 по 19 сентября вся страна выбирает кандидатов в депутаты Госдумы. На избирательные участки спешат с детьми и даже отпрашиваются с работы. В первый день голосования в Краснодарском крае галочку в бюллетенях поставили первые лица региона, а также крупных городов Кубани.

А вот у жительниц Краснодара появился шанс исполнить не только свой гражданский долг, но и выиграть призы. Блогер Алина Морозова запустила конкурс "Мисс выборы" в социальных сетях. За красивые фото с избирательного участка она дарит подарки. Нужно только сходить на участок, проголосовать и сфотографироваться, а потом выгрузить снимок в соцсети со специальной пометкой - #миссвыборы23.

- Выборы - мероприятие массовое и в некотором роде даже светское. Туда приходит много красивых девушек, выкладывают много фотографий, но они теряются в массе контента в интернете, поэтому хотелось, чтобы жители Краснодара видели, какие красавицы участвуют в голосовании, - рассказала «КП» - Кубань» Алина Морозова.

Участницам конкурса старше 18 лет нужно сделать снимок на избирательном участке и поставить хештег #миссвыборы23. Все три дня девушки с активной жизненной позицией могут выиграть сертификаты на 5000 рублей в магазин косметики и отправиться на бьюти-шопинг.

- Я с 18 лет хожу на выборы. Этот год не стал исключением. В первый же день проголосовала. Сейчас с нетерпением жду результаты конкурса #миссвыборы, - сообщила Дана Иванова.

Фото: Фото профиля dana_ivanova777 dana_ivanova777

Сейчас конкурсную эстафету принял Ростов-на-Дону. Поэтому атмосфера уже накаляется.

- Для меня неожиданным образом это превратилось в соревнование между Краснодаром и Ростовом. Это классно! Скоро мы выясним, какой город станет столицей красоты Юга! – отметила Алина Морозова.