Отпрашиваются с работы и идут с детьми: как голосует Краснодар на выборах в Госдуму

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00

С самого утра в Краснодаре началась активная работа на избирательных участках. В этом году развернуто 360 пунктов. Один из них организован в самом центре города, в Краснодарской филармонии им. Пономаренко. Работа здесь кипит с первых часов открытия. Жители краевой столицы спешат сделать свой выбор.

- Я специально отпросился с работы, чтобы прийти сюда и проголосовать, - рассказал “КП” - Кубань” один из избирателей. - Считаю, что это - мой гражданский долг. Моя ответственность. - Привела на участок свою пятилетнюю дочь, показать, что такое выборы, - говорит девушка в красном платье. У нее на руках очаровательная девочка с белыми кудрями. - От того, какой выбор сделаю я сейчас, зависит будущее наших детей.

Выборы проходят безопасно - с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. На входе избирателям измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, выдают маски и перчатки. Несмотря на достаточно большой поток избирателей, очередей здесь нет.

Выборы проходят с соблюдением санитарных норм

После всех необходимых процедур люди проходят в просторный холл филармонии, находят стол со своей фамилией, предоставляют представителю избирательной комиссии свой паспорт и получают бюллетени. В этом году их два: в одном указан список партий, а в другом - фамилии кандидатов на пост депутатов в Госдуму.

После того как избиратели поставили заветные галочки напротив выбранных кандидатов и партий, они проходят к автоматизированной избирательной урне - электрическому аппарату, который самостоятельно сканирует бюллетень. В случае обнаружения некорректного заполнения урна бюллетень не примет.

Электронные "урны" помогут избежать фальсификации

- Такие аппараты помогут избежать фальсификации, - подтверждает один из наблюдателей.

Проголосовать на этом, как и на любом другом избирательном участке, смогут лишь люди, прикрепленные по месту жительства. А именно: жители ул. Красной, Октябрьской, Мира, Рашпилевской и Карасунской. Остальные граждане должны были предварительно заполнить заявление на портале Госуслуг.

Фото: Юлия Чубакова

- В списке избирателей, которые проголосуют по месту жительства - 1451 человек. Еще 555 избирателей были включены в список по предварительному заявлению, - рассказала председатель комиссии.

Напомним, в этом году выборы пройдут в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

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