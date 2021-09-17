360 избирательных участков работают в Краснодаре

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В Краснодаре в первый день голосования заработали 360 избирательных участков и 14 участковых комиссий. Во всех пунктах соблюдаются санитарные меры в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На избирательных участках выдают гражданам средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, а также замеряют температуру. Пункты голосования будут принимать жителей с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00. Более 5 тысяч членов участковых комиссий участвуют в проведении выборов.

Так, за депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ 8-го созыва уже проголосовали вице-губернаторы Александр Руппель и Сергей Болдин. Свой выбор сделал и мэр Сочи Алексей Копайгородский.