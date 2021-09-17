Вице-губернатор Кубани Александр Руппель проголосовал на избирательном участке в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В пятницу, 17 сентября, в Краснодарском крае начался первый день голосования. Избирательные участки открылись в 8 часов по московскому времени. На один из них прибыл вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

- Рабочий день сегодня начался на избирательном участке. Благо в этом году выборы длятся три дня: с 17 по 19 сентября. Это на самом деле удобно – можно проголосовать в любое время с соблюдением всех санитарных требований, – отметил Александр Руппель.

С 17 по 19 сентября в Краснодарском крае будут работать свыше 2,8 тысячи избирательных участков. Общее количество избирателей в регионе достигает 4,2 миллиона человек. Жители Кубани выберут депутатов Госдумы, а также 23 представителей органов муниципальной власти, глав 63 городских и сельских поселений, а также членов Совета федеральной территории Сириус первого созыва.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что свой голос отдал вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин. Также избирательный участок в первый день голосования посетил глава Сочи Алексей Копайгородский.