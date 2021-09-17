Под Анапой зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередные подземные толчки взбудоражили жителей Кубани. 17 сентября под Анапой зафиксировали землетрясение. Причем, судя по всему, достаточно сильное, поскольку его зарегистрировали сейсмологические службы.

- Магнитуда землетрясения составила 3,7, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Европейско-Средиземноморском сейсмоцентре.

Фото: Европейский средиземноморский сейсмологический центр

Несмотря на то, что эпицентр находился на глубине 10 километров, грозное явление природы почувствовали жители прибрежных населенных пунктов. Как удалось узнать «КП» - Кубань», подземные толчки происходили неподалеку от Анапы. Кроме того, «дыхание земли» ощутили и жители соседних городов. Сообщается, что землетрясение произошло в 19 километрах от Новороссийска и в 16 километрах от Мысхако.

Как говорят местные жители, подземные толчки были ощутимыми. Кто-то сообщает, что пол под ногами начал дрожать, а кто-то жалуется на то, что сотрясались стены.

- Я ощутила землетрясение и слышала гул, - рассказывает жительница Анапы в соцсетях.

- Живем на горе под крестом в Супсехе. Как будто волна прошла с гулом! Такое трудно не заметить! - делилась впечатлениями еще одна пользовательница социальных сетей.

- Специально посмотрел на часы, было 19:50. Потому что стул подо мной заиграл, а перед этим такое ощущение, что вытяжка загудела, - говорит мужчина о землетрясении в Анапе.

КОММЕНТАРИЙ МЧС

Несмотря на то, что толчки были сильными, о разрушениях на побережье не сообщается.

- В акватории Черного моря, на удалении 5 километров от берега, зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,7, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Интенсивность подземных толчков - 2-3 условные единицы.

При этом в краевом ГУ МЧС добавляют - системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Пострадавших во время стихии нет.

ВАЖНО!

Спасатели напоминают, что в случае землетрясения, важно быстро и правильно среагировать на возникшую опасность.

Как действовать:

- ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у вас есть 15 - 20 секунд);

- если вы живете на нижних этажах: не теряя времени, быстро выйдите из здания, взяв (только заранее подготовленные!) документы, деньги и предметы первой необходимости;

- если вы находитесь в машине, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, только откройте двери, и ждите, пока толчки не прекратятся.

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