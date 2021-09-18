От первой партии четвертым козленком до звезды мирового масштаба: Анна Нетребко отмечает 50-летний юбилей

Анна Нетребко отмечает 50-летний юбилей. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко своим драматическим сопрано покорила публику многих стран. Ее называют одной из самых одаренных певиц в истории российской оперы. Ей рукоплещут в лучших концертных залах всего мира, на каждом ее концерте - аншлаг. Свой 50-летний юбилей дива тоже встретит на сцене - как иначе? Легенда оперы выступит перед многотысячным залом в Кремле. Но мало кто знает, что ее путь к успеху был непростым. «КП» вспоминает, как начиналась блистательная карьера Анны Нетребко.

Анна Нетребко идет в первый класс.

Певица родилась и выросла в Краснодаре. Именно здесь и начала выступать. В ее семье никто профессионально не занимался искусством. Но отец отлично пел и играл на фортепиано - свою музыкальность младшая дочь Анна, похоже, унаследовала от него.

Анна Нетребко – солистка ансамбля "Кубанская пионерия".

Еще в раннем детстве она устраивала домашние концерты, а в школьные годы начала выступать в качестве солистки ансамбля «Кубанская пионерия».

Увы, но первые концерты дочери видел лишь отец. Лариса Ивановна тяжело болела и скончалась, когда Анна училась в консерватории.

Анна Нетребко готовится к одном из первых концертов на большой сцене.

- Анечка была очень яркой девочкой, - вспоминает Элеонора Моисеева, в те годы работавшая замдиректора Краснодарского Дворца пионеров. - У нее уже тогда помимо певческих были превосходные сценические данные. Во время своих выступлений в наших концертах Анна спускалась в зал, общалась со зрителями. А какое впечатление она производила на иностранные делегации, которые в то время очень часто приходили к нам на экскурсии!

Господь сполна наградил нашу замлячку - вряд ли кто-то припомнит оперную певицу с такой же яркой внешностью и великолепной фигурой. В 1988 году Анна Нетребко даже участвовала в одном из первых на Кубани конкурсов красоты, где стала «Вице-мисс».

Анна Нетребко на конкурсе красоты "Мисс Кубань-88" - тогда она взяла титул "Вице-мисс".

Но безусловно это состязаниие для начинающей певицы было лишь развлечением. Настоящим событием для Анны стало первое выступление в оперной студии при консерватории!

- Мы с женой ездили в Ленинград, чтобы поддержать ее. Не смейтесь, Ане досталась роль четвертого козленка в спектакле «Волк и семеро козлят», - рассказывал «Комсомолке» отец Анны Юрий Николаевич. - Вы бы видели, что она выделывала на сцене! Зрители забыли о главных действующих лицах.

Педагоги не раз отмечали талант и удивительную для юной девушки работоспособность и целеустремленность. На первом курсе она устроилась в Мариинский театр уборщицей. Нет, не ради дененг, а ради возможности смотреть спектакли и быть хоть на шаг ближе к своей мечте.

Анна Нетребко всегда прекрасно выглядела.

Благодаря постоянным занятиям, работе над собой Анна Нетребко уже на четвертом курсе стала лауреатом премии им. М. Глинки. А вскоре ее пригласили в Мариинский театр - уже в качестве певицы!

Анна Нетребко в молодости.

На сцене легендарной Мариинки совсем юная Анна исполнила партии куртизанки Виолетты («Травиата» Верди), Людмилы («Руслан и Людмила» Глинки), нежной Джильды («Риголетто» Верди) и многие другие роли. Уже в 2002 году она выступила в Нью-Йорке — в роли Наташи Ростовой («Война и мир» Сергея Прокофьева), а вскоре после этого — в Зальцбурге исполнила партию Донны Анны в моцартовском «Дон Жуане».

Многие сравнивала Анну Нетребко с Моникой Беллуччи.

Осенью 2016 года состоялся дебют Анны Нетребко в Большом театре. Вместе с супругом, тенором Юсифом Эйвазовым, она выступила в опере Пуччини «Манон Леско». В феврале 2017 года певице присвоили почетное звание Kammersängerin, им в Германии и Австрии награждают выдающихся исполнителей. Она стала первой россиянкой, которой был присужден этот титул. Стоит сказать, что уже к 36 годам она стала обладательницей огромного числа престижнейших премий и наград.

Анна вместе с отцом Юрием Николаевичем и сыном пять лет назад.

В 2015 году Анна Нетребко вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. В супруге оперная дива обрела не только надежную опору, но и партнера по творчеству. Именно с ним она выступает в лучших театрах мира.

Певица с сыном и мужем.

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