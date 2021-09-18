Еще немного и Прованс: экс-губернатор Кубани Ткачев открыл винодельню под тосты Познера и Собчак

Шато де Талю. Фото: @chateau_de_talu

В Геленджике бывший губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства страны Александр Ткачев с помпой открыл новую винодельню. По такому случаю прямо посреди виноградников, на свежем воздухе у настоящего дворца "Шато де Талю" накрыли по-кубански щедрые столы. Позвали и знатных гостей. Испробовать "напиток богов" в исполнении экс-главы Кубани прилетела Ксения Собчак с мужем режиссером Константином Богомоловым. А гуру отечественного телевидения Владимира Познера посадили во главу длинного стола. Новым начинаниям Ткачева, которые, кстати, были не без терний, желали процветания и востребованности.

Ксения Собчак была с мужем Константином Богомоловым. Фото: @naberezhnayagel

К слову, виноделие - модное нынче увлечение у богатых, но экс-губернатор Ткачев - фермер со стажем. Он уже несколько лет не у власти. И сейчас значится председателем совета директоров «Агрокомплекса имени Н.И. Ткачева». Зато отсутствие публичности помогло экс-главе Краснодарского края вплотную заняться развитием бизнеса.

Здесь растут элитные сорта винограда. Фото: @chateau_de_talu

Имением Ткачевых под Геленджиком, которое хоть и полностью принадлежит ООО «Шато де Талю», владеет им жена Александра Николаевича. Здесь выращивают элитные сорта винограда. А уставный капитал компании — 23,338 млн руб.

Виды здесь волшебные. Фото: @chateau_de_talu

По факту - это огромная территория с виноградниками и винодельнями и домом в стиле Людовика XIV. А какие тут клумбы - почти как в Версальском дворце.

Владимир Познер сидел за столом рядом с хозяином дома Александром Ткачевым. Фото: @naberezhnayagel

В эти прекрасные без преувеличения места уже организуют экскурсии.

Надо сказать, уже когда дворец возвели, а виноградники колосились в прокуратуре Краснодарского края выдвинули требование признать выданные решения на строительство недействительными, мотивировав отсутствием государственной экологической экспертизы винодельни. Но владельцы "Шато де Талю" (кстати, вторая часть названия - это первые буквы имен дочерей Ткачева - Татьяны и Любови) выиграли суд.

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