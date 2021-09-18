Пробка на трассе к Черному морю растянулась на километры

Пробки мешают добраться до моря быстро Фото: Ева МУР

Движение на дороге М-4 "Дон" снова затруднено. В районе Горячего Ключа с утра, 18 сентября, здесь образовались заторы.

- Идет ремонт дороги. Да, придется немного потерпеть эти неудобства, - объясняют дорожники.

К слову, многие жители Кубани, проверив прогноз погоды, рванули на море. У побережья Сочи и Туапсе сейчас самая комфортная температура воды в море +24 градуса. Еще можно искупаться.

К слову, стоит движение и в другую сторону региона. На трассе Краснодар - Верхнебаканская приглушить моторы придется сразу в нескольких местах. Первую остановку придется сделать у поселка Нижнебаканского в сторону Новороссийска. Судя по данным Яндекс-карт, здесь произошла авария. Дороги "пылают" алым.

В районе Горячего Ключа - ремонт. Фото: Яндекс-карты

Традиционная пробка скопилась у станицы Варениковской в Крымском районе и в обратном направлении поселка Ильского. Но здесь это связано с плохой организацией дорожного движения. Заторы для жителей этих мест - дурная привычка.

Стоит движение и в сторону Темрюка Фото: Ева МУР

Напомним, Дальний западный обход призван разгрузить эти трассы. Автомобили из столицы Кубани, поедут, минуя краснодарскую агломерацию. Он соединит дорогу Краснодар - Темрюк и федеральную трассу М-4 "Дон" в районе станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и на 1304-м километре, в районе хутора Октябрьского, примкнет к М-4 "Дон".

К слову, автомобилисты готовы даже заплатить за проезд. Главное, ехать к морю без пробок.