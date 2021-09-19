На Кубани женился таксист с ДЦП, которого затравила пассажирка, решив, что он пьян

Фото: instagram.com/p259mh123

Таксиста Женю с ДЦП узнал весь Краснодар после нашумевшей истории, которая случилась в феврале этого года. Одна из пассажирок, не знавшая о его диагнозе, обвинила Евгения в странном поведении. Женщина выкинула в сеть ролик, где рассказала, что водитель находится в наркотическом опьянении.

Фото: instagram.com/p259mh123

Тогда Евгений работал в «Яндекс.такси» на арендованном авто. После этого пользователи соцсетей обрушились на пассажирку с критикой и заступились за молодого человека, а футболисты ФК «Краснодар», узнав о ситуации, подарили парню новую машину и современный слуховой аппарат.

Фото: instagram.com/p259mh123

Евгению удалось вернуть свое честное имя, сохранить работу и заключить брак с местной красавицей. Накануне, 18 сентября, Евгений Широкий (так он подписан в соцсетях, - авт.) женился на девушке Юлии. В марте они отметили годовщину отношений – три года вместе. Свадьбу возлюбленные сыграли в Новокубанске. Судя по фото, девушка уже находится в «интересном» положении – скоро в семье ожидается пополнение.

В Instagram Женя с уже новоиспеченной женой передал всем пользователям привет и поблагодарил за поздравления.

- Самый счастливый день: я и моя любимая Юля поженились! – написал Евгений в соцсетях.

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