Количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае уже месяц идет на спад

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани снижается количество заболевших коронавирусом. Можно наблюдать, как с 22 августа график числа новых заражений стабильно опускается вниз. Пиком этим летом было значение 265 случаев за сутки, затем 22 августа произошел небольшой скачок до 257 случаев. По данным на 19 сентября количество заболевших снизилось до 227. Врачи связывают это с вакцинацией населения.

За последние сутки самыми зараженными муниципалитетами стали Краснодар, Тимашевский район, Сочи. Также в антирейтинг попали Новороссийск, Апшеронский район, Горячий Ключ и Курганинский район.

Фото: yandex.ru/covid19

Стоит отметить, что, несмотря на снижение количества заболевших, число летальных исходов пока не уменьшается. По данным на 19 сентября за последние сутки скончались 34 человека с подтвержденным диагнозом. Уже больше месяца каждый день в регионе от коронавируса умирает от 32 до 35 человек.

Напомним, что в Краснодарском крае продолжается прививочная кампания. По последним данным, оба компонента вакцины получили около 2 млн жителей края. Осложнений на введение вакцины в медорганизациях края не зарегистрировано.

Краснодарский край находится в числе лидеров в стране по темпам вакцинации. В регионе открыто более 300 пунктов, где можно привиться от COVID-19. На Кубани план массовой вакцинации повысили до 80%. До ноября 2021 года необходимо вакцинировать не менее 3,6 млн взрослых жителей.