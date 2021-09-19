Концерт Би-2 и ведущая Ксения Собчак: как цвет российского шоу-бизнеса отгулял на шато экс-губернатора Кубани

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Настоящий бал прогремел в Геленджике на «Шато де Талю» экс-губернатора Кубани (Шато Ткачева названо в честь его дочерей: по первым буквам имен Татьяна и Любовь). Александр Ткачев два дня отмечал открытие винодельни, на которое пригласил весь цвет российского шоу-бизнеса.

В первый день «напиток богов» гости дегустировали на территории имения Ткачевых. На свежем воздухе накрыли щедрые столы, которые ломились от разных сортов винограда и сыров. Всем желающим проводили экскурсии по «кусочку» Франции на русской земле: приглашенные смогли пройти между стройных рядов виноградников, прогуляться по версальскому парку, а также посмотреть на тихо созревающий напиток в сотнях деревянных бочек, уложенных красиво в подвалах.

Второй день также поразил масштабами. Торжественный вечер, подобный звездному балу, открывала Ксения Собчак – она была ведущей мероприятия.

- Александр нам подарил возможность продлить лето. Мы здесь в разгаре бархатного сезона, в невероятной красоте, которая нас окружает, - начала Собчак, а затем коротко рассказала о проекте Ткачева.

Глава всего этого изыска поблагодарил всех за присутствие на празднике и отметил, что виноградники – это часть его жизни.

- Виноградники растут 40-60 лет. А это означает, что этим вином будут гордиться мои внуки, правнуки, мои друзья – это тоже смысл моей жизни, - сказал Ткачев.

На роскошном открытии винодельни Ткачева были замечены его дочери и внучки, гуру отечественного телевидения Владимир Познер, дизайнер Алена Ахмадулина, модель Ксения Лукаш, основатель сети магазинов и кулинарии «Город-сад» Дарья Лисиченко, жена совладельца компании «Ритуал-Сервис» Виктория Шелягова, модель и редактор глянцевого журнала «Hello» Светлана Бондарчук, писатель Ирина Оганова, и многие другие.

Дворец шато Ткачева украшали дорогие декорации. Именно в помещении «французского замка» на второй день открытия накрыли столы. Готовили для гостей здесь одни из лучших поваров страны. Александр Ткачев угощал друзей и знакомых своим вином, чёрной икрой и трюфелями.

Морской гребешок с цветной капустой, тар-тар из говядины с перепелиным яйцом и трюфелем, эклер с паштетом из утки с черной лисичкой, стерлядь с мидиями и черной икрой, а на десерт – крем-брюле из пастернака с черной икрой, - именно такие блюда были в меню вечеринки экс-губернатора Кубани.

Меню праздника

Еще один десерт также стал сюрпризом для гостей. Его презентовали на улице. Специально для мероприятия Александра Ткачева в имении приготовили огромный торт, который достигал около пяти метров в длину.

На банкете выступал молодой композитор и пианист Кирилл Рихтер. Виртуозную игру на рояле продемонстрировал и хозяин вечера - Александр Ткачев. Бывший губернатор Кубани, а ныне владелец крупного агрохолдинга сыграл сам.

Завершился праздник концертом группы Би-2. Нарядно одетые знаменитости танцевали и веселились под открытым небом, снимая себя и других на видео для соцсетей. Звезды продолжают выкладывать контент с выходных в сториз Instagram и не устают благодарить владельца роскошного шато за гостеприимство и изыски.

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