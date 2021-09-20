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Происшествия20 сентября 2021 9:11

В Сочи в ДТП с внедорожником и легковушкой погибли два человека

Авария попала на видео
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Скриншот с видео

Скриншот с видео

Серьезная авария произошла в Сочи утром 20 сентября. По предварительным данным, на Курортном проспекте столкнулись внедорожник «Ниссан» и легковушка. Жертвами ДТП стали два человека.

Очевидцы сообщили, что два человека без сознания на момент аварии находились в легковой иномарке.

- В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе устанавливается виновник ДТП и личности погибших, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по Сочи.

На месте работают полицейские, движение в районе аварии затруднено. Не исключено, что после проверки правоохранители возбудят уголовное дело.

ДТП на видео сняли проезжающие мимо водители. По кадрам видно, что машины получили сильные повреждения. Например, марку легковушки сложно установить из-за развороченной передней части машины.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что еще одна смертельная авария произошла ночью, 17 сентября. Около 24 часов на 22-м километре дороги А-290 в Красноармейском районе столкнулись два автомобиля. Жертвами стали четыре человека.

Читайте на WWW.KUBAN.KP.RU: https://www.kuban.kp.ru/daily/28332.5/4476789/

При столкновении внедорожника и легковушки в Сочи погибли два человека
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