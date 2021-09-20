Начинали тонко, по-французски, а потом во все тяжкие: Собчак выложила провокационные видео с богатой вечеринки экс-губернатора Кубани

Собчак сравнила свой образ с роскошной Бургундией. Фото: Instagram

Давно так весело и раздольно не было российскому бомонду, как на вилле экс-министра сельского хозяйства и бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева под Геленджиком. Затянутые тесными поясами пандемии, светские львы и львицы соскучились было по сочным пейзажам Бургундии. А тут - такое.

- Как метко сказала сегодня Виктория Шелягова (супруга владельца похоронного бизнеса в Москве): «Почему мы начали интеллигентно, с «уголка Франции в России», а закончили как всегда?» Вопрос риторический, но весело было очень. Не по-французски было весело, скажем прямо, - написала Ксения Собчак на своей странице в соцсети.

Меню праздника

Застолье и впрямь удалось на славу. Роскошно одетые мужчины и женщины восседали за длинным столом в духе светских раутов. Среди гостей мэтр отечественного телевидения Владимир Познер, режиссер Константин Богомолов, дизайнер Алена Ахмадулина, модель Ксения Лукаш, основатель сети магазинов и кулинарии «Город-сад» Дарья Лисиченко, модель и редактор глянцевого журнала «Hello» Светлана Бондарчук, писатель Ирина Оганова и многие другие. Ксения Собчак вела торжество, солист группы «БИ-2» Лева - пел. В меню вечеринки были даже редчайшие трюфели и изысканная черная икра. Всем этим гости охотно делились в своих инстаграмах.

На банкете выступал молодой композитор и пианист Кирилл Рихтер. Виртуозную игру на рояле продемонстрировал Александр Ткачев. Бывший губернатор Кубани, а ныне владелец крупного агрохолдинга сыграл сам.

- И это Геленджик! Это новая история России, - подписала свое дефиле в вечернем шелковом наряде вдоль шикарного особняка Ткачева в версальском стиле.

Сам же хозяин грандиозного праздника Александр Ткачев делился, как непросто в России все было с виноградниками еще недавно.

Владимир Познер тоже был здесь. Фото: @chateau_de_talu

- Виноградники растут 40-60 лет. А это означает, что этим вином будут гордиться мои внуки, правнуки, мои друзья – это тоже смысл моей жизни, - сказал бывший глава Краснодарского края.

Надо сказать, уже когда дворец возвели, а виноградники укоренились, в прокуратуре Краснодарского края выдвинули требование признать выданные решения на строительство недействительными, мотивировав отсутствием государственной экологической экспертизы винодельни. Но владельцы "Шато де Талю" (кстати, вторая часть названия - это первые буквы имен дочерей Ткачева: Татьяна и Любовь) выиграли суд.

К слову, виноделие - модное нынче увлечение у богатых, но экс-губернатор Ткачев - фермер со стажем. Он уже несколько лет не у власти. И сейчас значится председателем совета директоров «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева». Зато отсутствие публичности помогло экс-главе Краснодарского края вплотную заняться развитием бизнеса.