Опасности не представляет: с директора санатория «Знание» в Сочи сняли арест

Дмитрий Богданов

Директор санатория "Знание" в Сочи Дмитрий Богданов освобожден из-под ареста. Днем, 21 сентября, он сам написал на своей странице в соцсети. Хотя уже несколько месяцев не имел такой возможности из-за ограничений свободы.

- В полдень ко мне пришли следователи и сказали, что угрозы для общества я больше не представляю, - написал Дмитрий Богданов. - Мне изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Напомним, меру пресечения 50-летнему подозреваемому в уголовном деле меняют уже во второй раз за месяц.

5 августа его отпустили из СИЗО под домашний арест.

В окружении Богданова это связывают с тем, что на днях у санатория "Знание", которым он много лет руководил, появился новый владелец. В Сочи завершен процесс, которому, как считает следствие, препятствовал Богданов. Теперь имущество здравницы и ее земли принадлежат одноименному Российскому обществу. После внезапного ареста Богданова процедура заняла несколько месяцев. Но официально была запущена в 2016 году.

Известно, что учредителем санатория "Знание" числится именно Российское общество "Знание" (которому, к слову, в этом году дали вторую жизнь). Его доля в уставном капитале составляет больше 50 млн рублей. Однако само общество "Знание" находилось в стадии ликвидации. А председателем комиссии по ликвидации числился как раз Дмитрий Богданов. И именно он, как подозревают, причастен к затягиванию этого процесса и в неправомерном использовании средств от использования имущества общества.

Однако расследование уголовного дела, где он значится главным фигурантом, продолжается.