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Общество21 сентября 2021 17:42

Последствия непогоды в Сочи 21 сентября 2021 года: топит улицы, дерево рухнуло на трассу

Собрали последствия непогоды в Сочи 21 сентября 2021 года
Геннадий БОЧКАРЕВГеннадий БОЧКАРЕВ
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В Сочи из-за непогоды водители встали в пробке

В Сочи из-за непогоды водители встали в пробке

Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Еще за несколько часов до начала ливня администрация Сочи распространила предупреждение о резком ухудшении погодных условий на курорте. И 21 сентября 2021 года начался почти тропический ливень и поднялся ветер. Улицы в Хостинском районе затопили дожди. Досталось и Адлеру. А к пяти часам вечера в пробке встала трасса в сторону Дагомыса. Тут на проезжую часть рухнуло дерево. Чтобы как можно скорее восстановить движение, коммунальщики расчищают территорию под дождем.

В Сочи дороги превратились в реки
Видео: instagram.com/sochi_online_2.0

- Движение перекрыто на трассе Джубга — Сочи на спуске к микрорайону Дагомыс, - рассказали в Упрдор «Черноморье». – Сейчас на трассе распиливают упавшее дерево. Задействовано пять дорожных рабочих и одна единица техники. Для ускорения ликвидации последствий падения на место выдвинулись сотрудники МЧС. Пострадавших нет.

Гром и молнии в Сочи

А тем временем все городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды и сидеть дома. По прогнозам синоптиков дождь, ветер, гроза продлятся в Сочи до утра 22 сентября.

Светопредставление в небе Сочи
Видео: instagram.com/don_ivan_laptev/
В Сочи дерево перекрыло трассу
Ураган в Сочи 21 сентября
Видео: t.me/chp_sochi
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