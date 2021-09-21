Последствия непогоды в Сочи 21 сентября 2021 года: топит улицы, дерево рухнуло на трассу

В Сочи из-за непогоды водители встали в пробке Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Еще за несколько часов до начала ливня администрация Сочи распространила предупреждение о резком ухудшении погодных условий на курорте. И 21 сентября 2021 года начался почти тропический ливень и поднялся ветер. Улицы в Хостинском районе затопили дожди. Досталось и Адлеру. А к пяти часам вечера в пробке встала трасса в сторону Дагомыса. Тут на проезжую часть рухнуло дерево. Чтобы как можно скорее восстановить движение, коммунальщики расчищают территорию под дождем.

- Движение перекрыто на трассе Джубга — Сочи на спуске к микрорайону Дагомыс, - рассказали в Упрдор «Черноморье». – Сейчас на трассе распиливают упавшее дерево. Задействовано пять дорожных рабочих и одна единица техники. Для ускорения ликвидации последствий падения на место выдвинулись сотрудники МЧС. Пострадавших нет.

А тем временем все городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды и сидеть дома. По прогнозам синоптиков дождь, ветер, гроза продлятся в Сочи до утра 22 сентября.