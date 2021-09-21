Два с половиной года условно получил бывший мэр Майкопа

Бывшего мэра Майкопа приговорили к двум с половиной годам условно. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

21 сентября Майкопский городской суд огласил вердикт по делу бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова. Чиновника обвиняли в целом ряде преступлений: вымогательстве, хранение боеприпасов и покушении на мошенничество. Вердикт судьи – два с половиной года с испытательным трехлетним сроком.

- Судья вынес приговор в отношении бывшего главы администрации Майкопа Андрея Гетманова по делу о мошенничестве. Суд признал Гетманова виновным в хранение боеприпасов и в покушение на мошенничество и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, – рассказали в пресс-службе Майкопского городского суда.

На крючок правосудия Андрей Гетманов попал в начале 2021 года. Следователи республиканского Следственного комитета получили от Управления Федеральной службы безопасности информацию, что еще в 2018 году чиновник угрозами и шантажом вынудил местного фермера передать ему сельхозугодия. По версии следствия чиновнику приглянулся земельный участок бизнесмена, и он предложил обмен на землю, которая принадлежала ему.

- Земельные участки имели неравнозначную площадь. Ущерб от такой сделки для фермера составлял более 5 миллионов рублей, и он отказал мэру Майкопа, - рассказали в СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Рассерженный отказом градоначальник пустился во все тяжкие. В ход пошли угрозы убийством и шантаж. Испуганный предприниматель был вынужден согласиться на нечестный обмен.

Уже в ходе следственной проверки выяснилось, что сити-менеджер - крупный землевладелец. В его собственности были 50 гектаров сельскохозяйственных полей, пять домовладений и три квартиры в элитных жилых комплексах. Дома у Гетманова нашли незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы в большом количестве.

Весной 2021 года мэра освободили от должности и взяли под стражу. В июле 2017 года было подписано обвинительное заключение и дело бывшего мэра Майкопа передали в суд.

Андрей Гетманов признал свою вину по всем пунктам обвинения.