Федоровский гидроузел закрывают до конца 2022 года: почему нельзя отложить работы и какая есть альтернатива

Федоровский гидроузел закрывают на масштабный ремонт. Фото: kmvh.ru

Федоровский гидроузел, что находится около одноименной станицы Абинского района, — одно из старейших сооружений Кубани. Строительство его началось еще в советские годы. В эксплуатацию этот объект ввели в 1967 году. С тех пор его не раз ремонтировали. Однако масштабной реконструкции с момента открытия никогда не было. Поэтому работы на гидроузле назревали давно. Вот только рады начинающемуся обновлению далеко не все.

Почему реконструкция будет так долго

Еще 16 июня 2021 года Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции. На то, чтобы вдохнуть вторую жизнь в гидроузел, направлено 429 миллионов рублей.

- Рабочие заменят плиты железобетонного крепления верхнего бьефа, железобетонные балки, покрытия технологической эстакады и эстакады подъемников, опорные конструкции, - сообщают в Главгосэкспертизе России. - Кроме того, на плотине восстановят сегментные затворы, заменят ремонтные затворы и грузоподъемное оборудование.

А еще здесь установят новое ограждение и автоматизированные системы мониторинга строительных конструкций. Помимо прочего, запланированы ремонтно-восстановительные работы в диспетчерской гидроузла - там обновят оборудование систем электроснабжения и автоматизации. Повысят и сейсмостойкость здания. Словом, работа предстоит большая — реконструкция займет без малого 1,5 года.

Чем недовольны жители

К реконструкции в планах было приступить в конце сентября — начале октября - после уборки риса и снижения уровня воды в Кубани. Согласно графику, на дороге, по которой ежедневно ездили жители местных населенных пунктов, и не только, появилась табличка. Переправу на время реконструкции закрывают, причем полностью. До 30 декабря 2022 года ни машины, ни люди воспользоваться ей не смогут. Эти ограничения встревожили местных жителей.

- Не один год мы использовали гидроузел как мост. Он помогал сэкономить время на дорогу. Потому что, проехав по этой переправе, мы могли сократить путь в Краснодар, а также за считанные минуты попасть в соседний Красноармейский район. Теперь же это станет для всех огромной проблемой, - жаловались станичники. - Мало того, что времени на поездки будем тратить больше, так еще и расходы на дорогу серьезно увеличиваются. Уже возникают вопросы, как быть с работой — добираться многим невыгодно.

Например, те, кто из хутора Екатериновский Абинского района, они ездили по мосту в Красноармейский район и тратили 5-7 минут, теперь тратят 1 час 16 минут, потому что делают крюк.

Но переправой пользовались жители как минимум 15 населенных пунктов, население которых 250-350 человек. То есть около 5000 человек ежедневно ездили по мосту. Как раз они и возмущены реконструкцией. То, что проезд по мосту уже опасен для жизни, они, почему-то, во внимание не берут. Но работы уже нельзя откладывать - еще год и машины просто могут провалиться во время проезда.

Почему работы нельзя отложить

Реконструкция на Федоровском гидроузле необходима, поскольку это особо опасный объект.

- Срок его эксплуатации уже вышел, а это значит, что тянуть дальше и рисковать мы просто не можем, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» Сергей Якуба.

Сооружение является федеральной собственностью. Реконструкцию проводит Минсельхоз России.

- Это плановые работы, которые позволят в дальнейшем продолжить эксплуатацию гидротехнического сооружения и снизить риски для сельхозтоваропроизводителей. Реконструкция даст возможность работать сооружению порядка 30 лет, - добавляет «КП» - Кубань» Сергей Якуба. - Кроме того, был проведен ряд экспертиз, которые показали, что мостовые конструкции тоже требуют замены — ездить там уже нельзя. Потому движение ограничили.

Какая альтернатива

В администрации Абинского района уверяют, что неоднократно предупреждали о готовящихся работах. Говорили и о закрытии движения на объекте. Несмотря на возмущения жителей, снимать ограничения не собираются.

- К сожалению, эта реконструкция несет неудобства, но отметим — они временные, хотя и на долгий период. - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Абинского района. - К реконструкции готовились заранее. Местные жители смогут добираться по альтернативному пути - через станицу Северскую. Эта дорога была заблаговременно отремонтирована — покрытие там отличное.