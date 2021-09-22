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Общество22 сентября 2021 13:52

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края назвали аномально холодным. Когда он закончится

Синоптики отмечают понижение температуры на 5-6 градусов по сравнению с прошлой осенью
Ева МУР
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Бабье лето на Кубани еще не наступило, но бархатный сезон на исходе

Бабье лето на Кубани еще не наступило, но бархатный сезон на исходе

Фото: Евгения ГУСЕВА

Бархатный сезон в этом году в Краснодарском крае выдался непривычно холодным. Теплом сентябрь радовал недолго. Начало осени синоптики уже называют аномально холодным.

- Температура воздуха в бархатный сезон на 5-6 градусов холоднее нормы, - говорят в Краснодарском гидрометцентре. - И дожди на побережье Черного моря будут идти до конца недели.

Пока штормовое предупреждение действует в нескольких курортных городах, включая Сочи. Небезопасно ходить в горы, купальный сезон для многих закрыт.

- Черное море остыло. Кое-где еще вода +24 градуса держится (Сочи, Туапсе), но в основном уже в районе +20 везде, - подтверждают в гидромете.

Сочинский национальный парк объявил, что пока не распогодится, вход в реликтовые леса курорта закрыт.

- Температура воды сейчас чуть выше даже, чем температура воздуха. Выходить из прохладной воды на прохладный воздух - не комфортно. Но мы купаемся, отпуск закончится через пару дней, - говорит туристка из Москвы.

А вместе с ним, похоже, и бархатный сезон. Солнце выглянет здесь. Но только к концу недели, 25 сентября. Но тепла ждать не стоит. 30-градусные отметки, радовавшие жителей Кубани еще неделю назад, уже не повторятся. По крайней мере, в этом году.

Большинство пляжей готовится завершить свою работу к началу октября. Ждать наплыва туристов в такую погоду уже вряд ли стоит.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ