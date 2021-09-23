Тренера футбольного «Краснодара» за мат в адрес судей отстранили на три матча

Виктор Ганчаренко. Фото: ФК "Краснодар"

Тренера "Краснодара" Виктора Ганчаренко дисквалифицировали на три матча за нецензурную брань в адрес судей матча с "Ахматом". Помимо этого, Российский футбольный союз оштрафовал его на 250 тысяч рублей.

Эта встреча в Грозном 18 сентября принесла "быкам" максимальных три очка, но осадок у официальных лиц остался.

- Он не сможет присутствовать на трех матчах лиги Российской премьер-лиги, - сообщается на сайте РФС.

Напомним, Виктор Ганчаренко стал главным тренером футбольного клуба «Краснодар» в апреле. Его контракт с «быками» рассчитан до конца июня 2023-го.

Последним местом работы специалиста был столичный ЦСКА. Его он возглавлял на протяжении четырех лет. Вместе с армейцами Виктор Ганчаренко дважды становился серебряным призером чемпионата России и завоевывал Суперкубок страны в 2018 году.

Виктор Ганчаренко – лучший тренер Беларуси пяти последних лет. Свою карьеру в России он начал в 2013-м. После шести побед подряд в чемпионате Беларуси вместе с БАТЭ он переехал в Краснодар, где возглавил «Кубань».

Вместе с желто-зелеными белорус засветился в Лиге Европы. В 2014-м Виктор Ганчаренко покинул команду из-за мягкости в общении с игроками.