Бывший тренер «Кубани» Ганчаренко возглавил «Краснодар»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Виктор Ганчаренко стал главным тренером футбольного клуба «Краснодар». Его контракт с «быками» рассчитан до конца июня 2023-го.

Последним местом работы специалисты был столичный ЦСКА. Его он возглавлял на протяжении четырех лет. Вместе с армейцами Виктор Ганчаренко дважды становился серебряным призером чемпионата России и завоевывал Суперкубок страны в 2018 году.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Виктор Ганчаренко – лучший тренер Беларуси пяти последних лет. Свою карьеру в России он начал в 2013-м. После шести побед подряд в чемпионате Беларуси вместе с БАТЭ он переехал в Краснодар, где возглавил «Кубань».

Вместе с желто-зелеными белорус засветился в Лиге Европы. В 2014-м Виктор Ганчаренко покинул команду из-за мягкости в общении с игроками.

Затем специалист возглавлял «Урал» и «Уфу», но не задерживался нигде больше чем на год. Исключением стал ЦСКА. Его белорус принял в декабре 2016-го. С армейцами он завоевал свой единственный трофей в России – Суперкубок страны.

По данным «Спорт день за днем», за это время он заработал около 6 млн. евро. Ежегодное жалование белоруса порядка 1,5 млн. Это в три раза больше, чем получал бывший наставник «Краснодара» Мурада Мусаева.

Напомним, «быки» лишились главного тренера в субботу, 3 апреля. В матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» уступил «Ахмату» (0:5). Это поражение стало шестым для «быков» в восьми матчах после зимней паузы.

Сразу после игры главный тренер клуба Мурад Мусаев подал в отставку. Хотя имел полную поддержку со сторону руководства клуба.

Ранее гендиректор команды Владимир Хашиг заявлял, что Мусаев останется в «Краснодаре», даже если проигрывает все оставшиеся матчи в сезоне.

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