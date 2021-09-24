Закрыты школы и группы в садах: новые ограничения на Кубани из-за коронавируса

Дети находятся на самоизоляции

Еще не прошел и месяц с начала учебного года, как ковид стал подкашивать студентов, школьников и малышей-детсадовцев. В коллективах вирус передается с немыслимой скоростью. Чтобы пресечь распространение заболеваемости, в учреждениях вводят ограничения.

Так, из-за коронавируса по одной школе закрыли в Геленджике и Усть-Лабинском районе. Школьников перевели на удаленку. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

- В настоящее время ученики находятся на самоизоляции. А в зданиях учреждений проводится санобработка, - уточнили в оперштабе.

Помимо этого, закрыты еще 197 классов в 86 школах региона. В их число входят образовательных учреждения Краснодара, Горячего Ключа, Новороссийска, Сочи, Абинского, Брюховецкого, Динского, Выселковского, Калининского, Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского, Ленинградского, Новокубанского, Новопокровского, Тихорецкого и Туапсинского районов.

Также ограничения вводят и в детских садах. На сегодняшних день временно не работают 70 групп в 37 дошкольных учреждениях Краснодара, Сочи, Брюховецкого, Динского, Калининского, Красноармейского, Новокубанского, Северского, Староминского и Туапсинского районов;

Коронавирус выявили в сузах края. Сейчас закрыты девять групп в пяти колледжах и техникумах края.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что по данным на 24 сентября, за последние сутки в регионе выявили 223 человека с COVID-19, в том числе заболели 32 ребенка. Несмотря на то, что общее количество заболевших каждый день снижается, зараженных детей становится больше.

Прививочная кампания на Кубани продолжается. Краснодарский край находится в числе лидеров в стране по темпам вакцинации.

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