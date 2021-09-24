Грабители вернули медали олимпийской чемпионке Елене Весниной вместе с коробкой конфет

Елене Весниной вернули медали. Фото: instagram.com/vesnushka86

Елена Веснина осталась без двух олимпийских медалей почти две недели назад. В дом теннисистки в Подмосковье забрались неизвестные и умыкнули сумку, где лежали награды. В ней, кроме медалей, был еще и перстень, полученный за Олимпиаду в Рио-2016. Олимпийская чемпионка Рио-2016, и обладательница "серебра" в Токио в парном разряде в тот момент вместе с мужем была в гостях. А незадолго до того, как в ее дом пробрались домушники, она брали медали - золото за Рио и серебро за Токио, - в теннисный клуб, чтобы показать их ребятам. После встречи не успела выложить награду из сумки, с мужем пошла в гости.

- Никто не пострадал, нас дома не было. Я написала заявление в полицию, - говорила тогда «КП» Елена Веснина. - Грабители сломали дверь, сбили камеры видеонаблюдения, взломали сейф, украли и украшения, схватили и сумку с моими медалями. Видимо, грабители искали деньги, они схватили еще и рюкзак мужа, скорее всего, туда награбленное и сбросили.

А 23 сентября грабители вернули медали олимпийской чемпионке Елене Весниной. Правда, не лично в руки, а оставили на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живет теннисистка.

- Вместе с медалями оставили и коробку конфет, - рассказал kp.ru источник в полиции Подмосковья. – Положили и записку с извинениями. Но я ее не видел, содержание сказать не могу.

Не видела пока свои медали и сама Елена Веснина.

- Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала, - сказала олимпийская чемпионка по телефону корреспонденту kp.ru.

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