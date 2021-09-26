«Люди уже молились»: В Краснодаре экстренно сел самолет из Екатеринбурга, в который ударила молния

Фото: flightradar24.com

Бархатный сезон на курортах Кубани близится к концу. Он завершится уже в конце сентября – меньше, чем через неделю. Поэтому в местных отелях не протолкнуться. Бронь здесь закрыли еще два месяца назад.

Сотни путевок выкупили жителей Екатеринбурга. Они планировали отдых на курорте с 25 сентября. В субботу лайнер из Екатеринбурга взял курс на Сочи, когда на курорте разгулялась непогода.

С утра в городе зарядили мощные ливни, а порывы ветра достигали 20 м/с. Местный аэропорт даже временно закрылся. Это случилось перед прилетом лайнера из Екатеринбурга.

Во время круга над Черным морем в воздушное судно ударила молния.

- Мы увидели яркую вспышку и громкий хлопок, – писали в социальных сетях пассажиры рейса. – Затем началась легкая болтанка и паника в салоне. Люди даже вставали с кресел, кричали, молились, но бортпроводники сработали оперативно – они успокоили всех.

Оставаться в зоне ожидания лайнер не стал – взял курс на Краснодар. Спустя полчаса судно уже зашло на посадку в местной гавани.

- В настоящее время в аэропорту работают технические службы авиакомпании, которые примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Все 175 пассажиров уже добрались до Сочи. Они уехали на курорт на автобусах. Остался в Краснодаре только лайнер. На нем обнаружены следы от удара молнии.

- Я читал, что люди говорили о падении самолета после удара молнии, – говорит «КП» – Кубань» Владимир, военный летчик. – Но этого просто не могло быть. Могло выключиться радиоэлектронное оборудование, система навигации, кроме механических приборов. Они просто не зависят от питания. Ну и двигатели продолжали работать.

Попадание молнии в самолет – редкость. Современные лайнеры оборудованы электростатическими разрядниками. Это приборы, которые уводят молнию в бок. То есть она не касается борда.

- Это редкий случай. Бывало, что молнии даже пробивали корпус лайнера. Он состоит из сплава алюминия. Просто дырки прогорали. Но даже после этого лайнеры спокойно с садились, – заключает эксперт.

Сейчас судно изучают специалисты. Пока оно находится в Краснодаре.