Эвелина Бледанс похвасталась выразительными формами в микро-бикини

Звезда решила напитаться "мужской энергией" на курорте. Кадр из видео

В Анапе открылся «Киношок». На курорт приехала целая делегация известных актеров, режиссеров и сценаристов. Среди них — и светская дива Эвелина Бледанс.

Звезды "Киношока" на красной дорожке. Фото: Юлия Чубакова

Появление актрисы на красной дорожке стало настоящим сюрпризом для поклонников. Все дело в том, что звезда изначально не была заявлена в списках приглашенных.

- Мы не ожидали, что она приедет! Как же мы рады ее видеть! - скандировали фанаты при встрече с актрисой.

После торжественной церемонии открытия люди окружили Эвелину. Она постаралась никого не оставить без внимания. Телезвезда охотно общалась со своими поклонниками, раздавала им автографы и не отказывала сделать памятные фотоснимки. Ну и сама себя очень много снимала для Инстаграмма.

- Я попала на «Киношок» случайно, - рассказала «КП»- Кубань» Эвелина Бледанс. - Обычно не посещаю подобные фестивали. Но за несколько дней до открытия я встретилась со своей подругой Танечкой Абрамовой. Мы уже давно никуда не выбирались вместе, поэтому она пригласила меня сюда. Изначально я думала, что не поеду, поскольку накануне у меня было еще одно важное мероприятие - я вела слет нутрициологов. Но на всякий случай решила прихватить с собой паспорт и несколько платьев в день отлета.

Документ Эвелине пригодился. Звезда все-таки прилетела в Анапу для того, чтобы поддержать подругу. На красной дорожке они появились вместе.

На Эвелине было черное платье-футляр с расписным низом, а поверх него она накинула ярко-зеленый пиджак и пальто с модным принтом «гусиная лапка». Дополняла образ маленькая белая сумочка.

- Открытие мне понравилось! - заявила Бледанс. - Вот только ходить в пальто по красной дорожке - не очень приятно. Хотелось показать свой наряд во всей красе, но погода не позволила это сделать. Я бы замерзла.

Эвелина Бледанс: "Ходить по красной дорожке в пальто - не очень приятно". Фото: Юлия Чубакова

Погода в Анапе в тот вечер, действительно, была прохладной - дул сентябрьский ветер, а столбики термометров показывали +15 градусов.

Однако это все равно не помешало звезде скинуть пальто и продемонстрировать свою роскошную фигуру в купальнике. Эвелина предстала в таком виде перед своими подписчиками в инстаграме уже на следующий день после церемонии открытия.

- Когда море рядом, так и хочется в него окунуться. Купальник я уже надела, но погодка не шепчет! - заявила полуобнаженная звезда у себя в сторис.

После этого светская дива все-таки отправилась на центральный пляж выгуливать купальник.

- Я уже побывала на море и сделала потрясающие фотографии в купальнике, - рассказала Эвелина Бледанс. - Зайти в воду не осмелилась лишь потому, что были волны. Если бы не они - я бы не отказала себе в радости искупаться. Надеюсь, волны прекратятся, у меня появится возможность испробовать воду.

Зайти в море звезда так и не осмелилась - все планы нарушил порывистый ветер. Фото: кадр из видео

Впрочем, в других радостях Эвелина себе не отказала. За несколько дней пребывания на курорте звезда даже успела найти «место мужской силы». Оказалось, что оно находится в самом центре города - около памятника отдыхающему.

Светская дива не постеснялась прилечь около 8-ми метрового фигуры бетонного мужчины, спящего на песке. Эта скульптура, по всей видимости, привлекла Бледанс не только своей величиной, но еще и одной особенностью - у отдыхающего причинное место прикрыто огромной ковбойской шляпой.

- Дай-ка полежу и напитаюсь мужской энергией, - сказала телезвезда.

«Киношок» закончится через неделю, 2 октября. Для звездных гостей будут организованы различные мероприятия: показы конкурсных фильмов, экскурсии и пресс-конференции. Программа — насыщенная. Но вот Бледанс останется не до конца — задержится в Анапе всего на несколько дней.

- У меня куча дел в Москве, нужно лететь работать, — призналась актриса. — Но я буду всей душой болеть за фильм, в котором снялась моя подруга Таня Абрамова.