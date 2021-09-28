«Цены на яблоки и сливы бьют по карману фермерам»: аграрии Кубани попросили ограничить импорт фруктов из-за рубежа

Кубанские яблочки Фото: Александр ГЛУЗ

Прилавки главного продуктового рынка Краснодара, Сенного, забиты яблоками. Желтые, красные, зеленые - на любой вкус и кошелек. Такого урожая фермеры не помнят 35 лет.

- Уже завершилась уборка сверхранних и ранних сортов. На очереди - осенние, - говорит начальник отдела садоводства краевого минсельхоза Евгений Крицкий. - В этом году мы ожидаем самый высокий урожай за последние 35 лет. Планируем собрать около четырехсот тысяч тонн яблок. Сейчас убираются уже осенние сорта, особенно уродился известный сорт «гала».

Но на фоне этого праздника урожая фермеры решили напомнить, что турецких и иранских яблочек на прилавках тоже хватает. Из-за импорта они вынуждены сбывать фрукты по бросовым ценам.

- Стоимость яблок, слив и садовой земляники упала вдвое в сравнении с прошлым годом — 30, 20 и 70 рублей за 1 кг соответственно, вишня также подешевела до 70 рублей (падение в 2,3 раза), - рассказал "КП" - Кубань" председатель регионального "Союза садоводов" Николай Щербаков.

На совещании по развитию АПК под председательством первого зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина они попросили ограничить ввоз импортных фруктов во время сбора урожая в своей стране.

- Мы не просим запретить, это было бы неправильно. Но позволить нам на своих рынках самим продавать, - говорит Щербаков.

Введение сезонных квот поддержал Сергей Митин. И этот вопрос может решиться уже к 7 октября.

СПРАВКА "КП"

Первое место в стране по объему поставок фруктов и ягод занимает Кубань

В Краснодарском крае выращиванием плодов занимаются 70 крупных и средних хозяйств, а также более 300 предприятий малых форм хозяйствования. По объему промышленного производства фруктов регион занимает первое место в стране.