Загадочный лаз найден в центре Краснодара

Таинственное сооружение в центре Краснодара Фото: myekaterinodar.ru

В самом центре Краснодара - на Кубанонабережной - найдено таинственное сооружение, похожее на подземный вход или кладовку. Фотографии загадочной архитектурной постройки появились в фейсбуке исторического портала “my ekaterinodar”.

Фото: myekaterinodar.ru

Постройка, выполненная из красного кирпича, сразу привлекла внимание местных жителей. Под публикацией развернулись настоящие “исторические дебаты”: кто-то написал, что это - погреб или подземный вход, кто-то посчитал сооружение домовладением темрюкского мещанина. Ну а несколько комментаторов написали, что это - ледник, в котором хранились продукты.

Однако правы оказались пользователи, которые распознали в постройке сортир. Именно эту версию подтвердил “КП”-Кубань” историк Виталий Бондарь.

- Сооружение похоже на ватерклозет (туалет - Авт.), - рассказал специалист. - Такие постройки можно датировать второй половиной 19 - началом 20 веков.

В администрации города пообещали уточнить назначение данного объекта.

Напомним, ранее в Краснодаре был найден подземный бункер, расположенный в 200 метрах от главной улицы города. Его обнаружили рабочие, которые расчищали территорию возле цирка.