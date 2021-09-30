С самого утра в городе дует сильный ветер. Фото: instagram.com/segablacksea

На Новороссийск обрушился ураган. С поздней ночи 30 сентября в городе стал подниматься ветер. С каждым часом он все сильнее и сильнее.

Причиной урагана стал антициклон, набирающий силу над Русской равниной. Он-то и спровоцировал усиление северо-восточного ветра на Черноморском побережье.

Фото: instagram.com/segablacksea

Воздушные потоки, перевалив через невысокий Маркотхский хребет, устремились к морю. Потому в Новороссийске и задул норд-ост.

Фото: instagram.com/segablacksea

Ветер такой сильный, что сносит даже буй в море. Это видно на кадрах, которые сняли местные жители.

Фото: instagram.com/segablacksea

Горожане также делятся снимками с набережной Новороссийска. Там видно, что в море бушует настоящий шторм. Высота волн достигает местами 1,5 метра.

Фото: instagram.com/segablacksea

Ветер даже сорвал металлическое ограждение на улице Советов.

Фото: t.me/nvrsk_new

Там забор рухнул на одну из припаркованных машин. К счастью, водителя внутри автомобиля не было.

Пока информации о пострадавших во время урагана нет.

Фото: t.me/nvrsk_new

По словам местных жителей, в городе задул первый осенний норд-ост. Вопреки стереотипам, ветер в городе-герое бывает не только зимой, но и в сентябре.

БУДЬ В КУРСЕ!

Стоит сказать, что бора будет терзать Новороссийск ближайшие сутки. Пока в регионе сохранится противостояние антициклона и черноморской депрессии.

По данным Гидрометеобюро города, прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду с порывами до 24-29 метров в секунду.

- Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио, - говорится в сообщении мэрии. - Соблюдайте правила безопасного поведения во время неблагоприятных погодных условий.

Ветер начнет стихать лишь в пятницу, 1 октября. А в выходные ветер уже не превысит 10-13 метров в секунду.

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