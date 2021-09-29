Фото: Владимир Веленгурин

Первый осенний норд-ост задул в Новороссийске. По прогнозам синоптиков, его усиление ожидается 30 сентября и 1 октября. В эти дни порывы ветра будут достигать до 25-26 метров в секунду.

Столбики термометров в дневное время покажут 15 градусов тепла, ночью ожидается падение до 10.

Осадки на побережье Черного моря не прогнозируют, над городом будет сохраняться переменная облачность.

В целом в регионе в предстоящие выходные дневная температура воздуха опустится до 11 градусов. Вместе с тем ожидается усиление ветра.