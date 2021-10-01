Последствия норд-оста в Новороссийске на 1 октября 2021: повалены десятки деревьев, повреждены машины

Фото: instagram.com/alekseioderov

Последствия норд-оста в Новороссийске на 1 октября 2021. Кажется, то, что натворила буря, будут устранять еще не один день. Ураган в городе-герое разбушевался 30 сентября. Порывы ветра достигали 32 метров в секунду.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Большие деревья ломало как соломинки. Ветки падали во дворах, на машины, пешеходные дорожки и проезжие части. Спасателям пришлось трудиться всю ночь.

Фото: instagram.com/alekseioderov

- Работали всю ночь в каждом районе города, десятки поваленных деревьев, что еще хуже – много пострадавших машин, - отметил руководитель новороссийской спасслужбы Алексей Одеров.

Фото: instagram.com/alekseioderov

По информации службы ЕДДС Новороссийска, за сутки повалено более 10 деревьев в Приморском, Восточном и других районах. В трёх случаях при падении веток повредило провода линий электропередачи, в связи с этим возникали аварийные отключения электроснабжения.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Фото: instagram.com/alekseioderov

Ветер в Новороссийске, по прогнозам, ожидается до конца дня 1 октября. Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за порывов закрыли движение для грузовиков на трассе между Геленджиком и Новороссийском. Ограничения будут действовать до улучшения погоды. Также в городе запрещено проведение высотных работ, предупреждения разослали по всем строительным компаниям.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Также сообщалось, что в Сочи до конца суток 1 октября над морем могут сформироваться смерчи. Гостей и жителей курорта просят быть осторожными .

Фото: instagram.com/alekseioderov

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