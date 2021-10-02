Когда Ялта догонит Сочи по ценам на недвижимость: эксперты сравнили стоимость жилья на двух популярных курортах и сделали неожиданный вывод

Сочи Фото: Иван ВИСЛОВ

Цены на недвижимость в Сочи кого-то шокируют, кого-то удивляют, а эксперты говорят о законах рынка, который и формирует эту стоимость. Естественно, увидев, что цены в Сочи кусаются, многие россияне, кто давно мечтал жить у моря и копил на такой переезд не один год, присматриваются теперь и к другому черноморскому курорту России - Ялте. Причем, стоит сказать, что эти два города-курорта еще с советских времен конкурировали «в туризме и недвижимости». За последние годы Сочи шагнул далеко вперед по коммунальной и курортной инфраструктуре. Благодаря зимней Олимпиаде-2014 получил горнолыжные курорты. Ялта пока чисто летний и пляжный курорт.

А вот цены на недвижимость в Сочи и Ялте отличаются.

- Если раньше разница в ценах была на порядок, то теперь недвижимость Сочи и Ялты в цене постепенно сближаются, что, естественно, связано с вхождением Крыма в состав России, - пояснили в пресс-службе компании «Оникс-Недвижимость». - Понятно, что предложений купить квартиру в Сочи гораздо больше, чем в Ялте, что связано с бурным развитием этого курорта Краснодарского края за последние восемь-десять лет.

На сегодняшний день в Сочи продается 14 200 объектов недвижимости. Это одно-, двух-, трехкомнатные квартиры.

- В Ялте же объем предложений составляет всего около двух тысяч, - говорят в компании по подбору недвижимости. - Средняя стоимость за объект в Сочи почти в 1,5 раза выше, чем в Ялте. Например, на черноморском курорте Кубани она составляет 14,28 млн рублей, а в крымской Ялте - 9,69 млн рублей. Если говорить, «в разрезе» стоимости за квадратный метр недвижимости Сочи, то «этот метр» дороже ялтинского на 50,77%.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Сочи сейчас находится на уровне 229,2 тыс. рублей. В Ялте в разы ниже - 152,1 тыс. руб.

– Для того чтобы понять причины таких различий, необходимо сравнить в целом эти два города, - говорит «КП» - Кубань» заместитель генерального директора компании «Оникс-Недвижимость» Алексей Мальцев. - Они оба курортные, оба расположены на берегу Черного моря, оба с давних пор являются российскими здравницами и притягивают туристов.

Но в Сочи пока все же вложено больше. Хотя бы из-за того, что тут была Олимпиада. А Ялта только начинает развиваться. Однако, вне всякого сомнения, Крым - это райское место с точки зрения природы, локации, климата. Но на сегодняшний день между Сочи и Ялтой все же есть разница. И она в первую очередь в ценах на недвижимость. Хотя нельзя не заметить, что с каждым годом, учитывая постоянный рост цен на недвижимость в Сочи, все больше инвесторов и простых граждан, мечтающих жить у моря, поглядывают в сторону Крыма. Скорее всего, в обозримом будущем цены квадратных метров Сочи и Ялты сблизятся настолько, что можно будет говорить «о возвращении советских времен», когда эти два города-курорта были абсолютно равнозначными во всем. В том числе и в ценах на квартиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До 460 тысяч рублей за квадрат: цены на недвижимость в Сочи сошли с ума

В Сочи цены на жилье растут со скоростью звука. Если еще в прошлом году квадратный метр стоил чуть больше 100 тыс. рублей, то сейчас цена уже в разы выше – от 270 000. То есть недвижимость в Сочи подорожала на 113% (продолжение)