До 460 тыс. за квадрат: цены на недвижимость в Сочи сошли с ума

В Сочи цены на недвижимость расти начали еще летом Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи цены на жилье растут со скоростью звука. Если еще в прошлом году квадратный метр стоил чуть больше 100 тыс. рублей, то сейчас цена уже в разы выше – от 270 000. То есть недвижимость в Сочи подорожала на 113%.

Так что же творится с ценами на квартиры, дома и участки в Сочи?

ПЛАТО

- С начала мая рынок недвижимости Сочи находится в стагнации, - говорит генеральный директор Городского риелторского центра Сочи Юлия Усачева. - Стоимость не растёт и, более того, на многие объекты снижается. Анализ рынка показывает, что стоимость на вторичное жильё в Сочи даже упала за последние месяцы на 10-12%.

Стоимость на земельные участки снизилась от 5 до 10%, в зависимости от расположения. Достаточно часто мы получаем предложения от инвесторов в строящихся объектах, и стоимость на эти предложения доходят до 20% скидки от цены застройщика.

Возможно, на цену квадратных метров повлияли и новые правила жилой застройки курорта. Также на стоимость влияет и сам земельный участок – где именно он находится и какие коммуникации к нему подведены. А вот отдельные объекты в самых престижных местах курорта - Олимпийском парке или Красной Поляне, - могут демонстрировать ценовой подъём. Но город-курорт вытянулся на 145 километров вдоль Черного моря и больше чем на 40 км забрался в горы. Колебание цен на недвижимость происходит практически в полном соответствии с таким зонированием. То есть чем ближе к морю, тем дороже.

- После ажиотажного спроса и резкого повышения цен ситуация на рынке недвижимости Сочи стабилизировалась, - объясняет руководитель отдела продаж одного из адлерских агентств недвижимости Анна Бароян. - На данный момент происходит корректировка цен. Лето выдалось насыщенным на старты продаж новых комплексов. Сочи продолжает оставаться в тренде, по-прежнему лидирует спрос на сохранение и приумножение капитала. Цены стали такими, какими и должны быть на одном из лучших курортов России. Впрочем, к цифрам. Например, на стадии строительства коттедж поблизости с Олимпийским парком стоил 26 млн руб. После сдачи в эксплуатацию цена взлетела до 45 000 000 рублей. То есть квадратные метры в Сочи обладают беспрецедентной инвестиционной привлекательностью.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХВОСТ

На сегодняшний день по оценкам риелторов курорта средняя цена за квадратный метр - 180 000 рублей, максимальная - 460 000 рублей. – Такие цены установились еще в начале лета и пока больше не скачут, - говорит вице-президент Гильдии риелторов Сочи, руководитель аналитического центра Гильдии, сертифицированный аналитик рынка недвижимости Евгений Проскурин. - Но интерес к недвижимости в Сочи постоянно растет, даже те, кто не может себе позволить купить квартиру на курорте, интересуются ценами и следят – не выросла ли она. Но что мы имеем на сочинскую осень? В Сочи цены на новостройки не растут уже 2,5 месяца. По данным российского портала по недвижимости Домклик, в апреле 2021 года количество сделок, где использовались ипотечное кредитование банков, составляло в пределах от 500 до 1000 договоров за месяц. При этом новое жилье покупали лишь 20 процентов россиян. В мае 2021-го произошло снижение «ипотечной активности» почти в два раза – количество сделок не превысило цифру 500, а доля новостроек при покупке жилья составила меньше 17 процентов.

Сочи будет всегда «привлекательным кусочком» для инвестиций. Однако, если верить риелторам, то ценовое плато на сегодняшний день достигнуто и больше нет вершины. Сочинским ценам на недвижимость придется спускаться, подчеркивают аналитики.

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Последний год для рынка недвижимости был не самым стабильным. Факторов была масса. Итог всей этой строительной суеты стало аномальное подорожание квартир в новостройках. Цены на квадратный метр как в Москве. Когда такое было? И, конечно, многих сейчас волнует - что будет к концу года и достиг ли ценник своего потолка? (продолжение)