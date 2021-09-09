Больше 200 тысяч за квадрат и это не предел: Эксперты объяснили, что происходит с ценами на жилье в Краснодарском крае

Толчком к росту стоимости жилья, похоже, послужили ожидания самих застройщиков. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Последний год для рынка недвижимости был не самым стабильным. Факторов была масса. Итог всей этой строительной суеты стало аномальное подорожание квартир в новостройках. Цены на квадратный метр как в Москве — когда такое было? И, конечно, многих сейчас волнует — что будет к концу года и достиг ли ценник своего потолка?

Льготная ипотека и пандемия разогнала цены

Еще весной 2021 году эксперты говорили, что жилье начнет сильно дорожать. Многие девелоперы стали увеличивать стоимость «квадрата» в своих комплексах. Где-то – на 2-3 тыс рублей, а в некоторых – на десять, 20 и даже больше.

Толчком к росту стоимости жилья, похоже, послужили ожидания самих застройщиков. Они были «подогреты» весьма успешным в плане продаж 2020-м, пандемийным годом. Тогда в Краснодаре за год заключено было без малого 40 тысяч сделок по покупке недвижимости – против 27,9 тыс в 2019-ом.

Активный рост стоимости квартир стали фиксировать с мая. Если весной средняя стоимость квадратного метра в столице Кубани была 71,4 тысячи рублей, то сейчас дешевле 100 тысяч просто не найти! Для сравнения - в Москве средняя стоимость на новостройки — 130 тысяч за квадрат. Что же стало причиной роста?

- Пандемия разорвала цепочки производственных связей. Произошел и рост цен на материал, подорожали и услуги иностранных рабочих из-за закрытых границ, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» коммерческий руководитель крупной строительной компании Никита Ковалев. - Также не стоит забывать и об ограничениях на некоторые объекты в нашем регионе. Сейчас выдаются разрешения только на строительство домов со всей необходимой инфраструктурой. В связи с этим на рынке было мало предложений.

Кроме того, отмечает эксперт, цены на недвижимость, особенно в новостройках, сильно разогнаны из-за программы льготной ипотеки. Ее ввели весной прошлого года под предлогом поддержки граждан и строительной области. Из-за пандемии спрос на жилье упал до 70%. В итоге из-за выгодных условий программы он снова вырос, а вместе с ним увеличились и цены на «первичку».

Куда еще дорожать «квадрату»

В Краснодаре, по мнению многих риелторов, стоимость жилья на первичном рынке уже достигла своего пика. Дальше расти цены не смогут — покупателя просто не найдут. Да и застройщики все чаще стали предоставлять скидки на различные объекты и возможность рассрочки, чтобы вызвать интерес у клиентов.

А вот на побережье рост цен все еще и фиксируют, хотя он и замедлился. Большинство курортных городов расположены в туристически привлекательных локациях. Поэтому часто приобретающие в собственность квартиры люди рассчитывают на их выгодную сдачу в аренду.

- Те, кто сейчас собирается приобретать жилье на курортах Краснодарского края, должен четко подойти к выбору. Они должны просчитать стоимость покупаемого жилья и период окупаемости. Если цифры переходят порог за 10-15 лет, то это далеко не самая лучшая покупка, - отмечает коммерческий руководитель крупной строительной компании Никита Ковалев. - На некоторых курортах, например, Сочи, Анапа, Геленджик, стоимость уже перегрета максимальна. То есть жилье уже переоценено — никакой инвестиционной привлекательности оно уже не имеет для потребителя.

НА ЗАМЕТКУ

Как изменились цены на жилье с августа 2020 года

Туапсе 132 тысячи рублей +120 %

Новороссийск 135 тысяч +118%

Краснодар 110 тысяч +115%

Сочи 271 тысяча +113%

Геленджик 185 тысяч +105 %

Анапа 135 тысяч +93%

По данным крупной риелторской компании.

КСТАТИ

Когда выгоднее покупать квартиру в регионе

По словам Никиты Ковалева, цены на жилье в крае достигли потолка, поскольку покупательский спрос упал, а возможности населения не растут.

- Стоимость увеличиваться уже не будет. Если объем предложений выровняется, то цена вернется в норму. А значит все, кто купил жилье на пике, не то, что не сохранит, а скорее даже потеряет в деньгах, - добавляет эксперт. - Сейчас советую присматриваться ко вторичному рынку. На данный момент цены практически сравнялись, а в некоторых районах края даже перегнала.

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