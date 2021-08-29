Сочинцы обогатились на туристах за «ковидное» лето

Фото: Виктор КЛЮШКИН.

Побережье Черного моря плавно переходит из лета в бархатный сезон. Сентябрь и октябрь на курортах - время, когда солнце уже не раскаляет воздух до 40 градусов, море еще теплое и загорать на пляже – одно удовольствие. Лето-2021 стало рекордным для Сочи – туристов тут было даже больше, чем в допандемийном 2019-м. И это несмотря на то, что с 1 июля курорты Краснодарского края ввели строгие требования к туристам. Ограничения связаны с коронавиурусом. С 1 июля приехать на отдых в Краснодарский край можно было либо с отрицательным тестом ПЦР, либо с медотводом. А с 1 августа правила ужесточили – в отели заселяют теперь туристов либо со справкой о вакцинации, либо с медицинским отводом, либо при условии, что отдыхающий привезет отрицательный тест ПЦР и в течение трех дней вакцинируется на курортах Кубани. Если прививку за это время не сделает, то предусмотрены штрафы – до 30 000 рублей.

На набережной в Сочи летом не протолкнуться. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Эти правила распространяются на отели, санатории и пансионаты. Но не действуют на частный сектор и квартиры, которые сдаются в аренду. Поэтому многие туристы без справок и рванули в квартиры. А жители Сочи только рады. Рынок квартир вышел из тени и стал даже популярнее отелей.

Каждое утро туристы штурмуют пляжи - поток людей не уменьшается даже в преддверии 1 сентября. Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Знаете, местные поняли, что можно на этом заработать, переезжают из своих квартир на лето к родне, и сдают свои квадратные метры туристам, - рассказывает риелтор из одного крупного агентства курорта. - Да и те квартиры, которые сдаются официально через наш сайт, разбирать стали чаще. Такой бум на арендованные квартиры был только в 2014 году, во время Олимпиады. Когда в город приехало много гостей, разбиралось тогда все – и однушки с двушками, и отели. Хотя я лукавлю - этим летом спрос даже выше.

Разлет цен на съемные квартиры в Сочи разный. Можно найти скромную однушку за 3500 в сутки, а можно снять шикарный пентхаус за 50 000 рублей в день. Причем заняты все.

Ради моря и солнца можно, говорят, и прививку сделать Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Туристы смотрят еще в сторону квартир и потому, что в отличие от гостиниц тут есть и кухня, да и места побольше все же, чем в номере отеля, - объясняет наш риелтор.

Сочинский маклер Андрей все лето крутится как белка в колесе, круглосуточно он встречает гостей на вокзале и в аэропорту и развозит по квартирам. Только он работает не «на дядю», а сдает свои же квартиры, которых у него на курорте сразу пять. Но еще и помогает своим знакомым - за определенный процент со сделки сдает и их квадратные метры. Получает примерно по 3000 рублей с квартир. И зарабатывает в месяц на автомобиль премиум-класса.

- Мама моя тоже сдавала жилье в сезон, она многие годы дежурила на железнодорожном вокзале с табличкой «Квартиры и номера». Но сейчас я уже не дежурю с табличкой, гости бронируют у меня жилье через интернет, - говорит Андрей.

- Рынок сдачи квартир в Сочи уходит от «бабушек-дедушек», которые раньше стояли вдоль дороги к морю и ловили туристов, - подтверждает и сочинский риелтор Михаил Федоров. - В агентствах недвижимости создаются целые отделы по сдаче в аренду квартир туристам на сутки и на время отпуска. Они занимаются тем, что выступают официальным посредником между собственником и туристом. Причем на аренду «курортной квартиры» для отдыха всегда подписывается договор, ну и все «картинки» на сайте реальные. То есть те времена, когда в сети увидел шикарную квартиру, оплатил, а приехал в сарай – ушли в прошлое.

Вот такая обстановка в Сочи на пляжах сейчас.

- Хотя все же летом в Сочи можно сдать даже спасательную будку, - смеется Андрей. - Жилье сейчас просто нарасхват, мы второй год живем в условиях закрытых границ, и это нам, квартиросдатчикам, только на руку. И вообще, плох тот сочинец, который не имеет по несколько квартир или гараж под сдачу.

Поэтому жители Сочи и сдают все, что можно. А в условиях, когда в отелях просят справки о вакцинации, местные быстро перестроились, переделали свои кирпичные гаражи в номера, куда провели воду, свет, сделали санузел и заселяют в них отдыхающих. Просят от 3500 и до 5000 рублей в сутки за такие «апартаменты».

Сочинец Михаил К. разоткровенничался:

- У меня три квартиры, я их сдаю туристам летом, а зимой они тоже не пустуют – приезжают люди, некоторые селятся на месяц, два. Но знаете, москвичей мы, сочинцы, не любим, поэтому им всегда задираем цены. А они и берут. Денег у них ведь много, пусть платят. Сибиряков тоже обожаем – они такие же, как москвичи, денег не считают. А вот с жителями средней полосы России, Краснодарского края, Ростовской области и вообще юга предпочитаем не связываться - они все время торгуются и ищут жилье подешевле.

Впереди бархатный сезон, так что Сочи не опустеет. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Михаил сам работает продавцом в магазине, получает чуть больше 30 000 в месяц и не жалуется. Суммы в разы больше он имеет со сдачи квартир. Мог бы и вообще не работать.

Хлебным для сдатчиков курортного жилья обещает быть и сентябрь с октябрем. Но и туристы тоже нынче не промах.

- Современные гости все грамотные люди. Пару раз сам гость отправлял мне на смартфон при заселении «проект договора», который хотел бы подписать, - рассказывает «курортная рантье» Ольга Николаевна. - А типовой договор на краткосрочную аренду жилья есть на любом юридическом сайте, миллион раз проверенный специалистами. Но у нас свои договоры, конечно, есть. Но с ним я туриста встречала только один раз – обычно «мою болванку» мы адаптируем под конкретного гостя. У меня в машине всегда ноутбук, принтер - тут же распечатываем все документы. Если гости приезжают с маленькими детьми, то в допусловиях вписываю графу в духе - «детям не рисовать на стенах».

ВАЖНО

На что обратить внимание туристу при заселении в квартиру

Многие ищут квартиры на сайтах недвижимости. Обязательно стоит позвонить по телефону хозяина и попросить живые фото «здесь и сейчас». Лучше, конечно, связаться по видео и в онлайн-режиме попросить экскурсию по квартире.

- Формулировка «там еще живут» должна настораживать, - говорит Михаил Федоров, который «от имени хозяев» управляет несколькими курортными квартирами в разных районах Сочи. - И попросите, чтобы вас встретил тот человек, который сдает квартиру, пусть за это и придется доплатить. Предупредите, что лучше бы подписать договор краткосрочной аренды, просто предупредите. Подписывать или нет - решите сами. Деньги или залог отдавайте под расписку. Если перечисляете на карту, сохраняйте чек с назначением платежа «аренда квартиры в Сочи». Когда приедете, обязательно посмотрите в квартире мебель, сантехнику, чтобы на вас не «повесили» битый унитаз. Возьмите телефон квартиросдатчика и все вопросы решайте только «через него», не вступая в конфликты с соседями или официальными органами.

- Гостю квартиры мы бы советовали принимать жилье «по акту», - говорит юрист агентства недвижимости Богдан Сушко. - То есть подписать бумагу, в которой указать, что в каком состоянии. То есть сначала включать перед заселением все бытовые приборы, проверить посуду, сантехнику, на всех режимах погонять кондиционер, бывает он поломанный и весит для мебели. И указать в акте, что в каком состоянии, чтобы при выселении хозяин все неисправности не повесил на гостя. Также стоит отдельно оговорить процесс смены белья. Такой, самый «мелочный» подход, не будет лишним. Я бы, кстати, и ложки с вилками посчитал, вписал бы, что они не серебряные, а чайники не из китайского фарфора. Мало ли, сочинцы люди ушлые.

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