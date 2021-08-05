Зальет и похолодает: бархатный сезон в Краснодарском крае будет максимально коротким Фото: Виталий КАРНАУХ

Курорты Краснодарского края продолжают принимать гостей. Загруженность отелей – 80%. И такая картина будет на Кубани до бархатного сезона. Который, правда, станет одним из самых коротких за последние годы. Сезон, как обычно, стартует в начале сентября, но продлится всего месяц.

- Сезон называется бархатным или мягким, когда вода теплая, комфортная и воздух не жаркий, то есть не превышает 30 градусов. В этот момент температура воздуха и воды близки, - говорит Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра. - В Краснодарском крае бархатный сезон обычно начинается в сентябре и может быть долгим, но в этом году все будет не так. Бархатный сезон продлится до конца сентября. А потом придет похолодание.

Например, в 2020-м люди наслаждались отдыхом до конца октября. В этом же году начало лета было прохладным, средняя температура воздуха на кубанских курортах составила около 30-32 градусов. Жара пришла только в середине июля. Даже купальный сезон на Кубани стартовал на две недели позже, чем обычно, – только в начале июля. Из-за высокой облачности и похолодания вода в Черном море долго не прогревалась.

Сейчас вода в Черном море еще прогревается, но только длиться это будет недолго. Во второй половине августа курорты ожидает резкое похолодание. Средняя температура воздуха в Анапе опустится до плюс 25 градусов, Геленджике - 26, Сочи - 27. Эти качели сократят бархатный сезон почти в два раза. А как таковой жары в сентябре уже не ожидается. Прогреться во второй раз вода в Черном море банально не успеет. Поэтому бархатный сезон в Краснодарском крае получится максимально коротким.