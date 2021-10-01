Семью, где девять детей-инвалидов оставили без средств к существованию, оговорили

Дети утверждают, что Ефимовы любят их как родных.
Фото: Евгения ОСТРАЯ
Следователи в Брюховецком районе Краснодарского края возбудили уголовное дело о служебном подлоге после проверки семьи с 12-ю приемными детьми-инвалидами.
Напомним, 19 июля власти Брюховецкого района Краснодарского края своим постановлением фактически «уволили» Ирину и Александра Ефимовых из числа их родителей. Органы опеки постановили расторгнуть с ними договор о приемной семье и прекратили финансирование. Ефимовых вынуждают сдать детей в реабилитационный центр.
К расследованию ситуации подключились и прокуратура, и омбудсмен по правам детей в Краснодарском крае. Но очередное судебное заседание, намеченное на 28 сентября, перенесли на неопределенный срок.
- Мы готовы, у нас были все необходимые бумаги и аргументы. Но суд почему-то снова не состоялся, - сообщила "КП" - Кубань" Ирина Ефимова.
Однако 1 октября стало известно, что следователи выявили недостоверные сведения в отчетах органов опеки.
- Установлено, что в марте 2021 года сотрудниками отдела по вопросам семью и детства администрации муниципального образования Брюховецкий район проводилась внеплановая проверка условий жизни несовершеннолетней в приемной семье. По версии следствия, одним из сотрудников отдела в акт проверки были внесены недостоверные сведения о наличии нарушений условий проживания подростка в приемной семье, которые не соответствуют действительности, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следователи выясняют, кто и для чего фальсифицировал бумаги.
К слову, дети, которых воспитывает Ирина и Александр Ефимовы сейчас находятся на их полном обеспечении. Приемным родителям даже пришлось просить помощи у друзей и брать кредит, чтобы содержать большую семью.
Кстати, "Комсомолка" побывала в доме семьи Ефимовых и провела собственное расследование причин возникшей ситуации.
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