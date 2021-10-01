После публикации в «Комсомолке» в Краснодаре установили остановку под Тургеневским мостом

Знак появился в Краснодаре под Тургеневским мостом Фото: Ольга ШАХОВА

На выезде из Краснодара пассажирам междугородних автобусов снова можно садиться на свой автобус. Напомним, Яблоновский мост - один из въездов в Краснодар - объявили аварийным в июне 2019 года. Пассажирские автобусы и грузовики отправили по новому пути - Тургеневскому. Тысячи людей, которые каждый день едут в кубанскую столицу на работу, в больницу, по инстанциям, да и просто проведать родню или за покупками за три года подстроили графики, продумали маршруты и даже сами соорудили пересадочный узел.

Но с понедельника, 27 сентября, водителям автобусов запретили останавливаться у Тургеневского моста и подбирать пассажиров.

- Нам просто сказали, что будут теперь штрафы в 1,5 тысячи выписывать. Предупредили инспекторы, что все, - объявил водитель автобуса "Краснодар - Ильский". - У нас же все для людей.

Несмотря на толпы людей в условленном месте, автобусы перестали останавливаться. А жители краснодарской агломерации вынуждены были проходить новый квест по возвращению в близлежащие станицы и города.

На следующий день после публикации в "КП" - Кубань" в районе Тургеневского моста установили знак "Остановка разрешена".

Теперь возможность вернуться домой, минуя путь через краснодарские пробки, у людей снова есть.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Пассажирам междугородних автобусов запретили садиться «где попало» в Краснодаре

За три года строительства нового моста на въезде и выезде из города не появилось ни одной остановки (подробнее)