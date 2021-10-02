Сломанные домики, унесенные ветром шезлонги: в Анапе устраняют последствия мощного урагана

Порывы ветра достигали 20 м/с Фото: andreimakovozov

На пляже Тортуга в Анапе - настоящие песчаные дюны. Жители частенько сравнивают это место с пустыней.

Фото: andreimakovozov

1 октября пляж в очередной раз оправдал такое название - здесь прямо как в настоящей пустыне, прошла песчаная буря. Мощный ветер сдувал все на своем пути. Его порывы достигали 20 м/с.

- Ветер настолько сильный, что говорить просто невозможно: песок летит в рот и глаза, - делились в Сети отдыхающие.

Впрочем, от урагана страдали не только люди, но еще и пляжные домики и пластмассовые шезлонги: ветер расшвырял их по всему пляжу. Многие - сломались и не подлежат восстановлению.

Последствия стихии продолжают устранять. Фото: andreimakovozov

- Сейчас коммунальные службы и компании, предоставляющие пляжные домики, все демонтируют и убирают, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Также в пресс-службе добавили, что пляжный сезон завершился как раз 1 октября. У владельцев временных построек есть две недели на то, чтобы убрать их с пляжей.

Фото: andreimakovozov

От непогоды пострадали и морские обитатели. Так, штормом на сушу выбросило дельфина. Бедняга скончался.

Сейчас погода в Анапе наладилась. Там светит яркое солнце и дует небольшой ветерок. Столбики термометров достигают отметки в +17 градусов.

Фото: andreimakovozov

Напомним, мощный ветер прошел и в других городах Краснодарского края. Так, 1 октября в Новороссийске норд-остом сдуло «газель» и сломало несколько городских деревьев.