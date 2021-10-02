Зажигают не по-детски: 60-летние жительницы из Сочи устроили танцы на центральном пляже

Возраст - не помеха! Фото: стоп-кадр из видео

Вечер субботы - время особенное. Можно смело отложить все свои дела и выбраться на прогулку с друзьями. Особенно это время любят жители и туристы Черноморского побережья: на курортах сейчас стабилизировалась погода. По вечерам здесь дует легкий прибрежный ветерок и светит неяркое солнышко - города буквально утопают в нежных осенних закатах.

Так, например,сегодня было многолюдно на центральном пляже ”Ривьера” в Сочи. Многолюдно и весело. А разряжали обстановку энергичные женщины. На вид им - лет 60. Но несмотря на свой почтенный возраст, они громко исполняли известные строчки “Эй! Моряк, ты слишком долго плавал”. Двое представительниц этой веселой компании сопровождали свое пение зажигательными танцами.

Зажигали так, что утерли нос даже молодым! Отдыхающие, заметив энергичных женщин, начали подпевать и аплодировать им.

Петь и танцевать женщины совсем не стеснялись. Наоборот, они снимали все это на камеры своих смартфонов. Не исключено, что позже поделились этими позитивными кадрами со своими подписчиками в соцсетях.

Напомним, ранее в Сочи была замечена еще одна активная жительница. В Сети появились кадры, на которых бабуля в платочке отбросила свою палочку и села делать жим на уличных тренажерах.

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Она отбросила палочку, на которую опиралась, и села делать жим (подробнее)