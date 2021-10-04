Из-за ливней на трассе в Сочи появились две огромные трещины

В Сочи единственная трасса просела после ливней. Фото: УПРДОР "Черноморье"

За сутки в Сочи выпала месячная норма осадков. Улицы стали реками, ливневые канализации острые на язык сочинцы прозвали фонтанами слез - те, вопреки своей основной функции, извергали мутные струи воды вверх. Природа, казалось, испытывала город, его жителей и искала слабые места. И нашла где тонко. В результате залповых ливней оказалась размыта федеральная трасса. 4 октября примерно в 20:00 на Мамайском перевале две широкие и глубокие трещины прошлись от одной обочины до другой. Асфальт местами вздыбился, а местами просел.

- По предварительной информации на трассе Джубга — Сочи в районе Мамайского перевала произошла просадка дорожного полотна с образованием двух поперечных трещин покрытия. Они расположены в 70 м друг от друга, толщина от 15 до 70 см, на всю ширину проезжей части, - прокомментировал руководитель пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Александр Адзянов.

На место прибыли специалисты дорожных служб и спецтехника. Дежурят несколько экипажей ГИБДД, которые регулируют дорожное движение. Большегрузы разворачивают, трасса для них закрыта. Легковушки выстроились в бесконечную красноглазую змею. Работает только одна полоса из четырех, движение осуществляется в реверсивном порядке.

- Стоим уже полтора часа, если действительно обвал и трассу сейчас полностью перекроют, как нам домой попасть? – сочинскими водителями овладевала паника.

Движение в сторону Дагомыса практически полностью остановилось. Многокилометровая пробка протянулась от последнего тоннеля на дублёре. Это единственная трасса, ведущая из Сочи.

В администрации Краснодарского края прошло совещание оперативного штаба. В круглосуточный режим работы переведены и службы муниципалитета. Специалисты выясняют, насколько сильно повреждена трасса.