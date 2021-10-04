Обильные дожди привели к подтоплениям в Сочи

Фото из архива КП

В Сочи на смену бархатному сезону пришли обильные осадки: залповые дожди «накрыли» территорию города. Непогода привела к подтоплениям, превратив дороги в реки. А вблизи нескольких жилых домов подтопило прилегающие территории, сообщает пресс-служба администрации Сочи. Подчеркивается, что воду с участков уже откачали с помощью насосов.

Обширное подтопление зафиксировано в селе Молдовка. В социальных сетях жители распространяют видео, на которых видно, как машины «плывут» по местным дорогам. А в городскую школу №100 родители буквально несли детей на руках: около входа образовались огромные лужи, которые пройти, не промочив обувь и ноги, было невозможно.

Непогода в виде залповых ливней сопровождается и шквалистым ветром. Так, в переулке Миндальном Адлерского района на проезжую часть упало дерево. А в двух домах осадки привели к повреждениям на линиях электропередач.

На территории города-курорта продолжает действовать штормовое предупреждение. В режиме повышенной готовности находятся порядка 800 специалистов и 250 единиц техники. Мониторинг ситуации с непогодой проводит городской Оперативный штаб. Отмечается, что подъема уровня воды в реках и подтоплений на социальных объектах не зафиксировано.

- Обильные осадки в виде дождей ожидаются на территории Сочи с 4 по 6 октября, в том числе на участке Магри. В акватории Черного моря возможно формирование смерчей, - ранее сообщали в пресс-службе администрации города-курорта.