В Сочи из-за дождей подтопило участки дорог

Фото из архива КП

В Сочи вернулась непогода: на город-курорт пролились дожди. Из-за обильных осадков уже подтопило Адлерский район, в частности, пострадало село Молдовка. В социальных сетях жители распространяют видео с последствиями непогоды, которую прогнозировали на 4 октября.

На кадрах видеороликов машины с трудом проезжают по местным дорогам. На участке в сторону Адлера от границы с Абхазией наблюдается большой поток воды.

- Дожди пройдут на территории Сочи с 4 по 6 октября, в том числе на участке Магри. Высока вероятность возникновения смерчей в акватории моря. Экстренные службы города находятся в режиме повышенной готовности, - сообщают в пресс-службе администрации региона.