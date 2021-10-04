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Общество4 октября 2021 10:20

Последствия ливня в Сочи 4 октября 2021: Улицы города ушли под воду, прогнозируются смерчи

«КП» – Кубань» узнала последствия ливня в Сочи 4 октября 2021
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Непогода разгулялась на побережье Черного моря. Основной удар пришелся на Сочи.

Еще в субботу набережные курорта трещали по швам от наплыва туристов. Последние дни бархатного сезона получились солнечными, а воздух прогрелся до рекордных отметок за месяц.

Последствия ливня в Сочи Видео: instagram.com/kalash.denchik/

Изменилось все в воскресенье. За несколько часов погода на курорте испортилась. Все городские службы перешли на режим повышенной готовности. В городе ожидается усиление ветра до 20 м/с и залповые ливни

Прогнозы синоптиков были неутешительными. Они обещали мощные ливни с вечера воскресенья, 3 октября. Но погода преподнесла сюрприз. Она отложила осадки до утра понедельника.

Улицы Сочи ушли под воду Видео: instagram.com/brand_susannakalaijyan/

За несколько часов в городе выпала практически недельная норма осадков. Сразу несколько улиц ушли под воду. Но местные жители не растерялись.

Подтопление в Сочи Видео: t.me/sochitypical

На улице Костромской в селе Молдовка затопило полторы полосы из двух. Но местные жители нашли способ избежать гидроудара. Они сами организовали реверсивное движение на затопленном участке.

Серьезно подтопило улицу Мира в поселке Веселое. Здесь вода зашла во дворы местных жителей. Но обошлось без серьезных подтоплений. Разве что людям пришлось ехать на работу в галошах, а не кроссовках и туфлях.

Сочи затопило Видео: t.me/sochitypical

Неожиданный фонтан забил около ЦУМа в Сочи. Улица около универмага практически целиком ушла под воду. Так движение на участке было парализовано.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», непогода не сильно отразилась на движении на курорте. На пике пробки не превышали пяти баллов.

- На улицах работают коммунальные службы, устраняют последствия непогоды, - пояснили в мэрии Сочи.

Подтопило улицу около ЦУМа в Сочи Видео: vk.com/this_is_sochi

Местных жителей и туристов попросили отказаться от отдыха на воде. На побережье Черного моря ожидаются смерчи: от микрорайона Магри до села Веселое.

Образование воронок возможно в первой половине дня в понедельник, а также в течение суток 5 и 6 октября.

СочиПроисшествия: СТИХИЯ