Родители несли на руках детей к школе в Сочи

Родители несли на руках детей в школу, хотя был другой вход. Фото: скрин видео typsochi

Сочи вновь приходит в себя после обильных дождей. За несколько часов на курорте выпала практически недельная норма осадков. Улицы моментально ушли под воду, автомобилистам пришлось организовать реверсивное движение на улице Костромской в селе Молдовка. В поселке Веселое оказались затоплены несколько дворов, но все же обошлось без серьезных подтоплений.

В администрации Сочи уточнили, что последствия ливня активно устраняются.

Утро понедельника для многих родителей учеников школы № 100 началось с настоящего квеста с преодолением препятствий. Вход к учебному заведению со стороны улицы Худякова затопило. Пройти огромную лужу, не подмочив ноги, было нельзя. Тогда мамы и папы на руках переносили детей. Как отмечают местные жители, такая картина возникает здесь регулярно после дождей.

Но путь к знаниям мог бы быть сухим, если бы ученики и родители пошли в школу через главный вход. Там луж не было.

- Из-за залпового выпадения осадков один из подъездных путей к общеобразовательному учреждению был временно затруднен. Ученики и родители могли пользоваться вторым входом, где скопления воды не наблюдалось. Откачки дождевой воды не потребовалось, она ушла в ливневку естественным путем, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Сейчас вода в районе школы № 100 сошла.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что ливни и грозы ожидаются в Краснодарском крае в понедельник, 4 октября. Они обрушатся на регион в ближайшие часы. Основной удар придется на побережье Черного моря. Так, в Сочи городские службы работают в режиме повышенной готовности.