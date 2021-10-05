Пробки не будет: причину огромных заторов на въездах в Краснодар устранили наполовину

Полностью движение под виадуком откроют в конце октября. Фото: "Автодор"

Подъезды к Краснодару встали в «бордовых» пробках 24 сентября. Попасть в город, минуя многочасовые заторы, стало невозможно. А все из-за ремонта моста, который начался в районе адыгейского поселка Тлюстенхабль. Виадук находится рядом со шлюзами, на трассе в сторону Краснодара. Причем вернуть движение к прежнему, и без того непростому ритму дорожники обещали не раньше середины ноября.

Однако с дорожным коллапсом все же вынуждены были что-то решать. С понедельника, 4 октября, по трассе М-4 "Дон" вновь заработало две полосы в сторону Москвы и одна - в сторону юга региона.

- Ограничения сняты. Более того, до конца октября мы планируем полностью открыть движение под виадуком. Ремонт перейдет на его надземную часть, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГК "Автодор".

В компании уверяют, что ремонт моста - вынужденная ситуация. Он стал необходим после ЧП, которое случилось тут еще 21 июля. Тогда грузовой тягач перевозил на прицепе экскаватор, подъехав к мосту, решил, что проедет под ним. Но застрял, повредив часть транспортного перехода. Когда полиция стала разбираться, выяснилось, что у водителя отсутствовали документы на перевозку крупногабаритного груза, на него составили протоколы за нарушение правил перевозки грузов, повреждение дорог и других дорожных сооружений. И его ждет крупный штраф.