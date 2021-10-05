Деньги, проститутки и слава: спустя три месяца после рождения первенца жена вратаря «Краснодара» заявила о разводе

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Футболист «Краснодара» Матвей Сафонов теперь свободен от семейных уз. Об этом сообщила жена спортсмена Анастасия в Инстаграм.

На вопрос подписчика, как пара познакомилась, Анастасия рассказала, что это произошло 7 лет назад. Но сейчас отношения сошли на нет из-за измен Сафонова.

- А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами низкой социальной ответственности, - отметила супруга футболиста. - Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой - чего не скажешь обо мне.

Матвей и Анастасия поженились в декабре 2020 года. Свадьба прошла скромно из-за пандемии. На торжестве присутствовали только родные и близкие молодоженов. В апреле 2021 года стало известно, что пара ждет дочь.

Анастасия Казачек и Матвей Сафонов познакомились в 2015 году. Тогда девушка выпустилась из 25-й гимназии в Краснодаре, а вратарь сборной России только закончил девять классов в академии «быков».

Их дружба закончилась предложением руки и сердца. Сафонов предложил девушке стать его женой в 2019 году. Однако они не смогли обменяться кольцами из-за пандемии коронавируса. Это случилось годом позже. Спустя три месяца после свадьбы стало понятно, что молодые станут родителями. В июне 2021 году у них родилась дочь.

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