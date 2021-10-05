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5 октября 2021 17:17

Норковые шубы, сапоги на меху: краснодарцы обсуждают новые привычки жителей юга

"Комсомолка" узнала, насколько нелепо выглядит одежда не по сезону и стоит ли стесняться, надевая ее
Ева МУР
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Шубы не всегда выглядят нелепо

Шубы не всегда выглядят нелепо

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Кто-то из краснодарских модниц явно предчувствовал, что аномальная зима, плавно перешедшая в аномальные весну и лето, не оставит шансов осени начаться без аномалий. На Кубани не то что бабьего, окончания традиционного лета не дождались. На дворе начало октября, а на улицах дамы уже щеголяют в мехах. Шуба на юге - вещь в гардеробе диковинная. Надев ее, женщина привлекает все взгляды сразу. Многие из них очень недружелюбны.

- Сразу видно, кто и откуда приехал в Краснодар, - обрушились тут же в Сети южане

Тепло может быть и не в шубе

Тепло может быть и не в шубе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На самом деле, меха, если это не шубы в пол, отнюдь не делают женщину в октябре (пусть и кубанском) бесвкусной.

- Сейчас выделка меха столь тончайшая, что легкая норковая курточка или манто вполне подходят для холодной осени. А в Краснодарском крае даже черноморское побережье не может похвастать в этом году хорошей погодой. Если шубки еще ярких модных оттенков, то это сделает женщину просто иконой стиля, - прокомментировала стилист из Краснодара Елена Прилучная.

Краснодарки надели шубы

Краснодарки надели шубы

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Однако, по совету стилиста, все же не стоит надевать традиционные российские шубы-балахоны, если мода не пустой для вас звук.

- Тяжелые шубы, меховые сапоги на толстой, как правило, каучуковой подошве - это все же вынужденный атрибут одежды жителей холодных регионов. Кубань все же в свои +15 такого не ожидает. В конце концов, есть масса вариантов, как одеться тепло и стильно без нелепых нюансов. Многослойная одежда, вязаный трикотаж - выход в такую погоду, - пояснила Елена Прилучная.

Меховые капюшоны - очень практичный атрибут

Меховые капюшоны - очень практичный атрибут

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К слову, в эпицентре ненастья регион останется еще на сутки. Атмосферный процесс, который вскоре приведет к улучшению погоды на юге России, уже начался. Уже 5 октября вихрь начнет оттеснять в южные широты антициклон. К счастью, все это закончится тем, что на Кубань придет золотая осень.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ