Небо прорвало: синоптики рассказали, когда прекратятся ливни в Краснодарском крае

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сильные ливни заливают Краснодарский край с прошлой недели. Ураганный ветер начал донимать Новороссийск, а позже непогода переключилась на Сочи. Улицы ушли под воду, а ведь с последнего потопа не прошло и трех дней. Утром 5 октября стихия показала свой буйный нрав в курортном поселке Сергей-Поле - из-за сильного оползня там разорвало дороги и разворотило дома. При этом дождь продолжает идти, причем не только на побережье, но и в центральной части края. По словам метеорологов, распогодится уже совсем скоро.

Как стало известно, в эпицентре ненастья регион останется еще на сутки. Атмосферный процесс, который вскоре приведет к улучшению погоды на юге России, уже начался. Уже 5 октября вихрь начнет оттеснять в южные широты антициклон. К счастью, все это закончится тем, что на Кубань придет золотая осень.

- Уже 6 октября в крае будет преимущественно без осадков. До конца недели дожди прекратятся абсолютно на всей территории Кубани, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» краснодарский синоптик Светлана Попова.

Начиная с 8-го числа, в крае начнется потепление - температура воздуха в дневные часы будет на 2-4 градуса выше нынешней.

Правда, ветер не стихнет.

- До конца недели в крае все еще будет задувать - порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду, - добавила Светлана Попова.

В Сочи минимум до четверга, 7 октября, еще будут идти ливни с грозами, но уже локальные, и не такие сильные, как накануне. А к пятнице осадки полностью прекратятся. Температура вернется в рамки климатической нормы - 20-22 градуса.

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